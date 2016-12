Schönheiten aus Schokolade

Zwölf Chocolatiers aus dem Elsass und Deutschland widmen sich beim 11. Petit Salon du Chocolat am 4. und 5. März 2017 dem Thema „Chocolat Grand Cru – der Ursprung der Schokolade.“ Der historische Saalbau in Neustadt an der Weinstraße verwandelt sich dann in ein Meer genussvoller Verführung. Schoko-Duft liegt in der Luft, wenn die Meister ihres Fachs ihr Können zeigen.



Der Salon ist geprägt von den zwei Wettbewerben „Artisitk“ für Meister und Gesellen sowie „Freestyle“ für die Auszubildenden, die sich allesamt dem Motto des Salons widmen. Gemeldet hat sich die Meisterklasse des Ernährungszentrums der Handwerkskammer Koblenz. So warten auf das Publikum auf der großen Bühne wieder atemberaubende Schaustücke aus Schokolade, in Größe, Kreativität und Schönheit kaum zu überbieten. Organisator Jochen Müller aus der Confiserie Michel in Neustadt freut sich auch auf einen Teilnehmer aus Frankreich, Chocolatier Martin aus dem Beaujolais. Das Thema sei sehr international. Vor allem die Teilnehmer aus Frankreich werden dies hervorragend umsetzen, glaubt Müller.



Wer an einer Teilnahme an einem der beiden Wettbewerbe interessiert ist, kann sich über die Homepage des Petit Salon du Chocolat unter www.petit-salon-du-chocolat.info anmelden. Auskünfte erteilt gerne auch Jochen Müller, E-Mail: info@fantasy-pastry.com



Wettbewerb „Freestyle“ für Auszubildende



Lehrlinge vom ersten bis zum dritten Lehrjahr liefern eine Torte als Attrappe mit Schokoladenüberzug. Die Torte wird mit Schokoladendekoration passend zum Thema „Chocolat Grand Cru – Der Ursprung der Schokolade“ dekoriert. „Wir wollen dem Konditorennachwuchs eine Plattform bieten, um sich im Wettbewerb fachlich zu messen, aber auch um die Leidenschaft für die Schokolade mit anderen zu teilen“, betont Jochen Müller. Außerdem sei es das Ziel, den Nachwuchs in der Branche international zu stärken und zu fördern. Man wolle Leidenschaft wecken, sich mit anderen Konditoren freundschaftlich zu begegnen und sich im Wettbewerb fachlich zu vergleichen.



Wettbewerb „Artistik“ für Gesellen und Meister



Die Meister des Fachs liefern ein Schokoladenschaustück, das komplett aus Schokolade bestehen muss. Es dürfen keine Hilfsmittel zur Unterstützung eingebaut werden. Das Schaustück muss statisch so aufgebaut sein, dass es für zwei Tage seine Standfestigkeit beweist. Das Schaustück muss dem Motto „Chocolat Grand Cru – Der Ursprung der Schokolade “ entsprechen und innovativ interpretiert sein. Eine Spezialität aus Schokolade ist als Geschmacksproben-Muster der Jury zur Bewertung vorzustellen.



Anmeldung und Info



Anmeldeschluss für die Wettbewerbe ist der 25. Februar 2017. Die Anmeldeformulare können direkt auf der Internet-Seite www.petit-salon-du-chocolat.info ausgefüllt und heruntergeladen werden. Unterschrieben werden sie an Jochen Müller gefaxt. Alle Details dazu gibt es auf der Homepage. Fax 06321 3979870



Eintritt und Öffnungszeiten



Der Eintritt für Erwachsene beträgt sechs Euro, für Familien zehn Euro, bis 18 Jahre drei Euro, Kinder bis 12 Jahre sind frei.



Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.petit-salon-du-chocolat.info oder unter www.neustadt.eu/Petit-Salon-du-Chocolat.de

