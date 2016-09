Thermomix®-Erfolgsmagazin meinThermo

Selbst eine Startauflage von 100.000 Exemplaren reichte einfach nicht aus: Das Kieler Medienhaus falkemedia muss 30.000 Hefte seines neuen Premium-Magazins „meinThermo“ für den Thermomix® nachdrucken, um die riesige Nachfrage zu befriedigen.



Mit insgesamt 120 alltagstauglichen Rezepten in höchster Qualität für alle Thermomix®-Begeisterten ging das Team aus Food- und Lifestyle-Experten von falkemedia Anfang September an den Start – und wurde von der Nachfrage förmlich überrollt: Nachdem nach einer erfolgreichen Social-Media-Kampagne schon vor dem Erstverkaufstag über 6.000 bezahlte Abobestellungen für meinThermo eingingen, lag der Abverkauf der Premierenausgabe nach nur zwei Wochen im Einzelhandel laut Hochrechnungen des „Bundesverbands Deutscher Buch-, Zeitungs- und Zeitschriften-Grossisten“ bereits bei 64 Prozent. Der Handel reagierte entsprechend begeistert und fragte rund 30.000 Folgeexemplare nach. Für die kommende zweite Auflage erfordert die überwältigende Nachfrage eine Gesamtzahl von 160.000 Heften – allein der Abonnentenstamm liegt nach einem Veröffentlichungszeitraum von nur drei Wochen in Kürze bei 10.000 Lesern.



Dieser Erfolg spricht sich herum!



Zahlreiche Print- und Online-Medien berichten mittlerweile über das „Phänomen meinThermo“, das die so oft diagnostizierte Krise der Print-Branche scheinbar mühelos ignoriert. Die „Süddeutsche Zeitung“ etwa feiert die „Huldigung für den Heizmixer“, der Online-Branchendienst „Meedia“ des „Handelsblatt“ bestaunt den „irren Hype“ und die „Online Marketing Rockstars“ versuchen ebenso wie IT-Fachzeitschrift „t3n“ zu ergründen, „wie dieser Verlag 6.000 Print-Abos in 6 Tagen verkaufte“.



Herausgeber Kassian Alexander Goukassian zeigt sich angesichts der überwältigenden Resonanz begeistert: „Die in unserem Hause entwickelte Social-Media-Kampagne war der Startschuss für eine ungeahnte Lawine.“ Das Interesse ist indes ungebrochen: Ein Video rund um die Inhalte der Erstausgabe erreichte bisher über 500.000 Zuschauer. „Das sind durchaus TV-ähnliche Werte“, so Goukassian.



Der Erfolg spornt die Macher von meinThermo zu einer weiteren Heftoptimierung an: Die kommende, zweite Ausgabe präsentiert festliche Menüs für die Weihnachtstage, ein Special glänzt mit fantastischen Rezepten für Plätzchen und Pralinen, darüber hinaus präsentiert die Redaktion erfrischende Cocktails, einzigartige Salatkreationen, die besten Gemüserezepte der Saison, Kuchen und Geschmortes aus dem Dampfgar-Aufsatz „Varoma“ sowie Geschenke aus der Küche.



Über meinThermo



Mit einer Startauflage von fast 100.000 Exemplaren veröffentlichte falkemedia am 06.09.2016 mit „meinThermo“ ein neues Premium-Magazin mit Rezepten für den Thermomix®. Die kreative Küche legt Wert auf regionale Frische und gesunden Genuss, ist schnell zubereitet und einfach umzusetzen. Dank zahlreicher und sofort nachvollziehbarer Step-by-Step-Anleitungen entstehen die leckersten Gerichte in nur wenigen Schritten. Wertvolle Tricks zur optimalen Bedienung des Thermomix® runden das zweimonatlich erscheinende Magazin ab.



Thermomix® – der Alleskönner unter den Küchenmaschinen



Wiegen, mixen, mischen, zerkleinern, mahlen, kneten, schlagen, rühren, kochen und erhitzen – die multifunktionale Küchenmaschine von Vorwerk kann fast alles. Wurden 2014 noch rund 200.000 Geräte in Deutschland verkauft, waren es im vergangenen Jahr bereits doppelt so viele – innerhalb von vier Jahren wuchs der Gesamtumsatz für das Traditionsunternehmen dadurch um rund eine Milliarde auf 3,5 Milliarden Euro.



Mehr Informationen zu meinThermo finden Sie auf der Webseite des Magazins: www.mein-thermo.de.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren