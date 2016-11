Kreuzfahrtträume 2017

Waren Sie schon auf Kreuzfahrt? Wenn nicht wird es nun endlich mal Zeit! Lassen Sie sich von unseren Kreuzfahrtträumen inspirieren. Jedes Jahr begeistert das Buch von Erfolgsautor Oliver P. Mueller und seinem bekannten und beliebten Autorenteam Neulinge und Kreuzfahrt-Fans gleichermaßen. Spannende Reportagen, exotische Destinationen, neue Trends und beliebte Traumschiffe stehen dabei im Mittelpunkt. Seit Jahrzehnten sind der renommierte Kreuzfahrttester und seine Autoren, die auch für die großen Tageszeitungen und Magazine in Deutschland, Österreich und der Schweiz arbeiten, dazu auf den Weltmeeren unterwegs. In seinem Buch bietet der Seereisenexperte einen handlichen Leitfaden bei der Suche nach dem perfekten Schiff und den schönsten Destinationen.



Auf dem Titel der aktuellen Ausgabe kreuzt die Aida Prima. Deren Schwester Aida Perla und alle anderen neuen Schiffe des Jahres 2017 werden selbstverständlich vorgestellt. Das Autoren-Team war mit der Queen Mary im Trockendock in Hamburg, mit Aida beim Karneval in New Orleans oder auf der Insel der Meuterer, wo die Überlebenden der Bounty Zuflucht fanden. Im ausführlichen Sonderteil Fluss geht es zu beliebten Zielen entlang der Donau oder auf spannende Routen im Norden Deutschlands. Wie immer mit an Bord der Hafenteil mit Tipps und allen Anlaufterminen der Kreuzfahrer an Nord- und Ostsee. Die Liste 2017 bietet die Übersicht über die Hochseeschiffe samt exklusiver Sterne-Bewertungen. Für die optimale Orientierung auf dem Kreuzfahrtmarkt hilft der Branchen-Guide der fünf großen Kreuzfahrtkonzerne mit allen zugehörigen Reedereien und das Orderbuch der beauftragten Schiffsneubauten bis zum Jahr 2026.



Die rund 320 Seiten starke Kreuzfahrtbibel weckt in spannenden Reportagen und informativen Hintergrundberichten Fernweh. Exklusive Sterne-Bewertung sowie Tipps und Fakten bieten alles Wissenswerte für Entdecker und Kreuzfahrtfans. Aktuelles aus den beliebten Häfen an unseren Küsten rundet das prächtig bebilderte Qualitätswerk ab. Mit den neuen Kreuzfahrtträumen werden die Leser auf eine faszinierende Reise über die Ozeane und Flüsse unserer Erde mitgenommen.



ALLES DRIN!







Beliebtes Standardwerk erschienen

Die Liste 2017 mit dem kompletten Überblick

Grosser Sonderteil Fluss

Alle Häfen an Nord- und Ostsee mit den Kreuzfahrtanläufen 2017

Die neuen Schiffe im Orderbuch bis 2026





Über Oliver P. Mueller



Oliver P. Mueller gehört zu den international bekannten Kreuzfahrtexperten. Der Journalist und Buchautor mit Heimathafen Hamburg hat seit frühester Jugend auf sehr unterschiedlichen Schiffen die ganze Welt bereist. Heute blickt er auf über 30 Jahre Hochsee-Erfahrung zurück und verbringt jedes Jahr über 100 Tage an Bord. Bereits Ende der neunziger Jahre hat er ein einzigartiges Bewertungssystem für Kreuzfahrtschiffe entwickelt und mit einem Team von Fachjournalisten kontinuierlich ausgebaut. Seine spannenden Reportagen, fundierten Analysen und Schiffsbewertungen erscheinen in Tageszeitungen, Magazinen und zahlreichen Büchern. Neben seiner publizistischen Arbeit berät er Reedereien und die maritime Branche bei Produkt-, Marketing- und Vertriebsthemen. Bereits 2008 hat er unter dem Namen "seven seas award“ ein der anerkannten Preise der Branche begründet, der heute Jahr für Jahr als „Deutscher Kreuzfahrtpreis“ verliehen wird.







Broschiert: 320 Seiten

Verlag: falkemedia GmbH & Co. KG; Auflage: 1. Auflage (04. November 2016)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3942983303

ISBN-13: 978-3942983303

Größe und/oder Gewicht: 16,9 x 2,5 x 24,1 cm



falkemedia GmbH & Co. KG

Seit 1994 veröffentlicht der Verlag falkemedia hochwertige Medien für anspruchsvolle, einkommensstarke Zielgruppen. Für seine herausragenden Inhalte und Designs wurde das Unternehmen mit Sitz in Kiel mehrfach ausgezeichnet. Das Portfolio des Medienhauses erstreckt sich von führenden Special Interest Zeitschriften über Lifestyle-Stadtmagazine bis hin zu gehobenen Koch- und Literatur-Publikationen. Den Bestseller "Förde Fräulein" trieb das Verlagshaus zu Rekordverkäufen. Die multimediale Ausrichtung des Medienhauses ist beispielhaft im Markt. So hat falkemedia bereits Anfang 2010 eine der ersten interaktiven iPad-Apps auf den Markt gebracht. Darüber hinaus entwickelt falkemedia stets neue Online- und App-Strategien.

