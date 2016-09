Der Winter kann kommen: Schnelle, kuschelige Wärme mit der neuen "White Line" von Fakir

Wenn es draußen kalt wird, soll es in der Wohnung schön warm sein. Besonders schnell, effizient und energiesparend kann man jetzt mit den neuen Heizgeräten von Fakir heizen. Mit den Geräten der Linie „White Line“ wurde das Sortiment verjüngt und ausgebaut. Durch ihr puristisches, hochglanzweißes Design fügen sich die Keramik-Heizgeräte besonders harmonisch in jedes Wohnambiente ein. Das Luxusmodell der neuen Reihe – der Keramik-Turmheizlüfter premium I HT 700 WiFi – trumpft mit einem besonderen Highlight auf: Es lässt sich per App bequem von überall aus mit dem Smartphone oder Tablet steuern.



Abgesehen von dem Keramik-Turmheizlüfter premium I HT 700 WiFi, sticht auch der Keramik-Turmheizlüfter premium I HT 800 hervor: Sein besonderes UltraSlim-Design mit einer Breite von lediglich 5 cm und einer Tiefe von 15 cm, ebenfalls in elegantem Hochglanzweiß, macht ihn zum stylishen Wohnaccessoire. Beide Geräte gehören zum Premiumsegment der neuen „White Line“. Die „prestige“-Geräte decken das mittlere Preissegment ab, die Basismodelle gehören zum „trend“-Segment. Dabei unterscheiden sich die einzelnen Geräte hinsichtlich Design, Funktionen und technischer Raffinessen. Gemeinsam ist allen die Designfarbe Weiß – bei manchen Geräten in Kombination mit Silber oder Grau –, die der neuen Produktlinie ihren Namen gab.



Turmheizlüfter premium I HT 700 WiFi – purer Heizkomfort



Der leistungsstarke Turmheizlüfter premium I HT 700 WiFi hat abgesehen von der Steuerung per Smartphone viele weitere Vorzüge: Er erwärmt die Raumtemperatur innerhalb kürzester Zeit bis auf 35 Grad. Die integrierte ECO-Smart-Funktion garantiert dabei effektives Heizen bei gleichzeitig niedrigem Stromverbrauch. Ein weiterer Vorteil des Turmheizlüfters ist die volle Kontrolle über die Heizleistung: Die integrierte digitale Temperaturkontrolle lässt den Benutzer jederzeit auf dem modernen LED-Touchdisplay erkennen, auf wie viel Grad geheizt wird. Bei einer Maximalleistung von 2000 Watt kann zudem die Wärme über zwei Heizstufen reguliert und damit immer perfekt an das persönliche Wohlbefinden angepasst werden. Die Oszillation sorgt dabei für eine gleichmäßige Verteilung der Wärme im Raum. Weitere Pluspunkte sind die praktische Timerfunktion und ein Thermostat mit Frostschutzeinstellung. Besondere Sicherheit bieten der Übertemperaturschutz und die Kippsicherung, die das Umfallen des Gerätes verhindert. Durch die kompakte Größe, die schöne, schlichte Formgebung und das hochwertige Design in Hochglanzweiß passt der Turmheizlüfter ideal zu jedem Wohnstil. Ein Tragegriff macht das 2,2 kg leichte Gerät portabel. So kann man es bei Bedarf schnell in einen anderen Raum tragen und dort heizen. Die neuen Heizgeräte von Fakir sind seit September 2016 im Handel erhältlich.



Unverbindliche Preisempfehlung:

Keramik-Turmheizlüfter premium I HT 700 WiFi, 159,00 €

Keramik-Turmheizlüfter premium I HT 800, 159,00 €

Keramik-Turmheizlüfter prestige I HT 400, 89,00 €

Keramik-Turmheizlüfter prestige I HL 300, 69,00 €

Keramik-Badheizlüfter trend I HB 120, 69,00 €

Keramik-Heizlüfter trend I HL 140, 39,00 €

Über die Fakir-Hausgeräte GmbH

Die Fakir Hausgeräte GmbH, 1933 von Wilhelm Kicherer gegründet, gehört seit mehr als 80 Jahren zu den führenden Anbietern von Haushaltsgeräten (Bodenreinigungs- und Bodenpflegegeräte, Heizgeräte, Ventilation und Klimageräte, Dampfreiniger) in Deutschland. Mit der Konzentration auf deutsche Qualitätsarbeit - "Quality from Germany" - produziert und entwickelt Fakir am Entwicklungs- und Herstellungsort Vaihingen an der Enz qualitativ hochwertige Haushaltsprodukte. Das Unternehmen nilco Reinigungsmaschinen GmbH, 1961 an die GmbH angegliedert, übernimmt die Abdeckung der Sparte gewerbliche Reinigungsmaschinen. Fakir verfügt in Deutschland über ein flächendeckendes Netz nationaler Handelsvertretungen sowie über 140 autorisierte Werkstätten. 60 Vertretungen weltweit garantieren eine umfassende Kundenbetreuung.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren