Neue Camper-Touren bei Fairflight: Den Westen von Kanada und der USA noch einfacher erkunden

- One-Way mit dem Wohnmobil zwischen beiden Ländern unterwegs: ohne Einwegmiete!

- Ebenfalls NEU: Die beliebtesten Mietwagen-Rundreisen jetzt auch im Camper erleben: mit festen Routen und vorgebuchten Stellplätzen



Individual-Urlauber können den beliebten Westen Nordamerikas auf einer neuen Camper-Reise mit FAIRFLIGHT Touristik jetzt ganz neu kennenlernen. Auf einer One-Way-Tour stellen sich Touristen ihre Route von Kanada in die USA oder umgekehrt nach eigenen Wünschen zusammen. Ab einer Reisedauer von 21 Tagen entfällt die Einweggebühr für das Wohnmobil – das ist einzigartig auf dem deutschen Markt.



Kunden können Phoenix, die Hauptstadt von Arizona, oder Kanadas Metropole Vancouver als ihren Start- oder Zielort wählen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Camper in Las Vegas oder Calgary im kanadischen Bundesstaat Alberta abzugeben. Auf dem Weg warten einzigartige Naturschauplätze wie der Grand Canyon, der Bryce Canyon, weitere unzählige Felslandschaften und Nationalparks, das Death Valley, der Highway No. 1 sowie der Yellowstone Nationalpark. Einen guten Kontrast zur Natur bieten die Glitzer-Stadt Las Vegas mit all ihren Casinos und Entertainment-Angeboten sowie die Metropolen Los Angeles und San Francisco. Die Flüge ab/bis Deutschland sind im Reisepreis von ab 1.842 Euro pro Person bei Doppelbelegung ebenso bereits enthalten wie das Fahrzeug und die Versicherung. Weitere Informationen unter www.fairflight.de/rundreisen-usa/wohnmobilreisen-usa/wohnmobilreise-one-way-phoenix-vancouver.



Wohnmobil-Tour mit vorgebuchten Campingplätzen

Darüber hinaus können Kunden von FAIRFLIGHT Touristik die beliebtesten Mietwagen-Rundreisen jetzt auch im Wohnmobil erleben. Auf festen Routen mit vorgebuchten Stellplätzen für die einzelnen Tagesetappen haben Reisende die Möglichkeit, alle Höhepunkte der amerikanischen Westküste dabei ganz entspannt zu genießen. Die Reise „The Great West“ ab/bis San Francisco oder Los Angeles mit 14 Nächten auf ausgewählten Campingplätzen, All inklusive-Wohnmobil und Lufthansa-Linienflug ab/bis Deutschland ist bereits ab 2.619 Euro pro Person buchbar. Mehr Einzelheiten unter www.fairflight.de/rundreisen-usa/wohnmobilreisen-usa/camper-westen-15-tage.



Der neue FAIRFLIGHT-Hauptkatalog ist ab sofort erhältlich. Dieser kann unter www.fairflight.de/kataloge heruntergeladen oder als Druckversion bestellt werden.



Buchungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in jedem Reisebüro, unter www.fairflight.de sowie telefonisch unter der Nummer 0800 / 555 35 35 (gebührenfrei).



FAIRFLIGHT Touristik GmbH

FAIRFLIGHT Touristik wurde im Jahr 2000 als Spezialist für individuelles Reisen nach Nordamerika gegründet. Neben einem festen Komplettangebot erstellt der Reiseveranstalter auch genau auf die Wünsche des Kunden abgestimmte Reiseangebote. Durch den Zugriff auf eine Vielzahl von festen Flug-, Hotel- und Mietwagen-Kontingenten punktet FAIRFLIGHT mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Programmschwerpunkte sind Städtereisen nach New York, Las Vegas und Miami, Fly & Drive-Pakete in den USA und nach Kanada sowie Sportreisen in Amerika (Basketball, Football, Baseball, Eishockey, Nascar Racing, Superbowl, College).





