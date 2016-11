Klangstof im Februar 2017 für zwei Konzerte in Deutschland

Hinter dem schönen Namen Klangstof verbirgt sich nicht etwa ein heimisches HipHop-Kollektiv mit Rechtschreibschwäche sondern der aus Holland stammende, aber in Norwegen aufgewachsene Newcomer Koen van de Wardt mit seiner Band, bestehend aus zwei Norwegern und einem weiteren Holländer. Wobei „Newcomer“ auch schon fast ein überholtes Wort ist. Dafür war die Kunde ihres Könnens zu früh zu laut. Die Pop-Trüffelschweine des Apple-Music-Senders Beats One um Zane Lowe haben sie bereits seit Monaten auf dem Zettel und in den Playlisten. Lowe selbst schwärmte, nachdem er den Song „Hostage“ gespielt hatte, Klangstof sei die Verbindung des Produktionskönnens von The Weeknd und der markerschütternden Schönheit von Sigur Rós. Noisey wiederum fand zum Track „Amansworld“ die schöne Metapher, dieser klänge, als hätte man seine eigene Angst zum Aufbacken in die Spätsommersonne gelegt. Große Worte, die durch die elf Songs seines Debüts „Close Eyes To Exit“ belegt werden. Dies erschien im September 2016 und liefert genug Futter für lang anhaltende Lobeshymnen. Im Februar nächsten Jahres hat man dann endlich die Chance die Band live zu erleben: Da spielen Klangstof jeweils ein Konzert in Köln und Berlin..



21.02.2017 Köln - Studio 672

24.02.2017 Berlin - Fluxbau



Der Vorverkauf startet am Montag, den 14.11.2016 um 10 Uhr. Tickets gibt es für 15,00€ zzgl. Gebühren unter www.tickets.de.



Mehr Infos gibt es auf www.klangstof.com , www.facebook.com/klngstfs und www.twitter.com/klangstof.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren