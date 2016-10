PlakaDiva 2017 - Der Wettbewerb ist eröffnet Am 1. November startet Deutschlands größte Ausschreibung um die besten Out of Home-Kampagnen dieses Jahres

Die Website steht bereit: Auf www.plakadiva.com können ab 1. November wieder Kampagnen aus allen Bereichen der Out of Home-Medien im jährlichen Wettbewerb um die PlakaDiva eingereicht werden.



Sämtliche Infos zum Award, dazu insbesondere die Teilnahmebedingungen wie auch die Einreichungsformulare sind auf der PlakaDiva-Site zu finden.



Mit der Ausschreibung von PlakaDiva 2017 fordert der Fachverband Aussenwerbung (FAW) erneut Agenturen und Werbekunden auf, sich mit ihren Kampagnen um eine Auszeichnung für vorbildliche Out of Home-Werbung zu bewerben. Die Jurierung findet in drei verschiedenen Kategorien statt: Beste Kreation, Beste Innovative Nutzung und Beste Mediastrategie.



Die Einreichungsfrist endet am 31. Januar 2017. Anschließend kommt eine hochkarätig besetzte Fachjury von Marketing- und Mediaexperten aus Werbung treibenden Unternehmen, Werbe- und Mediaagenturen zusammen, um die Arbeiten zu sichten und zu bewerten.



Zur Jury von PlakaDiva 2017 gehören unter anderem Uwe Storch (Ferrero), Bianca Dyckhoff (Unilever) und Thomas Sarnowski (redblue Marketing); die Mediaseite vertreten Christof Baron (pilot Frankfurt), Katja Anette Brandt (Mindshare), Thomas Hinkel (OMD Germany), Jochen Lenhard (Mediaplus), Evelyn Lüttgens (pilot Hamburg), Karin Libowitzky (Vizeum) und Susanne Wallraff (Vivaki). Für Werbung und Kreation stehen Rob Brünig (schoepfung), Christian Daul (Spark44), Andreas Henke (Havas), Fabian Kirner (Grey) und René Grohnert (Deutsches Plakatmuseum).



Wie diese Jury über die PlakaDiva in Gold, Silber und Bronze entschieden hat, wird sich am 29. März 2017 zeigen: An diesem Tag findet im Düsseldorfer Capitol Theater die PlakaDiva 2017 statt. Nach dem Kongress am Nachmittag werden die besten Out of Home-Kampagnen des Jahres 2017 im Rahmen einer großen Preisverleihung vorgestellt und prämiert.



Informationen zur gesamten Veranstaltung sind ebenfalls auf www.plakadiva.com hinterlegt.

