Teilen macht glücklich

Am Nikolausabend dieses Jahres fand nach großer Resonanz erneut ein Spieleabend für Studierende und Geflüchtete, initiiert von der Hochschulgruppe Green Up Your College, an der Hochschule statt. Bei heißem Orangensaft, Weihnachtsliedern und ausgelassener Stimmung gab es für die Besucher eine besondere Überraschung.



Pfadfinder als Nikolaus



Die Wölflinge der Christlichen Pfadfinder Deutschland (CPD) Bergkirche aus Hochheim, Kinder zwischen sechs und elf Jahren, hatten gemeinsam mit ihren Betreuern im Vorfeld viel über das Thema Teilen gesprochen und entwickelten daraus den Wunsch, auch selbst zu teilen. Sie brachten ihre Geschenke zum Spieleabend an die Hochschule mit und überreichten ihre selbst verpackten Geschenke mit Spielzeug, Süßigkeiten und vielem mehr an die Geflüchteten und deren Familien. Sowohl für die Beschenkten als auch für die Schenkenden war die Übergabe der Päckchen ein sehr emotionaler Moment.



Daraufhin stiegen die Kinder freudig in die Spielerunden ein. Für besondere Begeisterung sorgten die Spiele, bei denen schnelles Reaktionsvermögen gefordert war. Bei so guter Laune merkte man gar nicht, wie schnell die Zeit verging.



Grundwerte unserer Gesellschaft auch in Zukunft vermitteln



Solche gemeinsamen Aktionen sind für die Entwicklung der Kinder wichtig, denn die Werte des Teilens und Helfens sind die Grundwerte unserer Gesellschaft, betonte Sarah Bregulla, Betreuerin der Pfadfinder.



Um diese Werte auch in Zukunft weiter zu geben, ist auch für das nächste Jahr ein ähnliches Projekt in Verbindung mit der Hochschule in Planung. Die Kinder freuen sich schon sehr darauf, wenn es wieder zu spüren ist, dass teilen glücklich macht. Das Green Up Your College Team bedankt sich ganz herzlich bei allen Teilnehmern und freut sich schon auf die nächsten spannenden Projekte.



Alle Informationen finden Sie in der Facebook-Gruppe „Students of Worms meet Refugees“ oder schreiben Sie bei Interesse eine E-Mail an: greenupyourcollege@hs-worms.de.

