Kinduniprojekt die Hochschule mit Kinderaugen sehen

Wie Kinder die Hochschule sehen



Zum zweiten Mal fand das Kinderuniprojekt „Hochschule aus Kinderaugen sehen“ für junge Filmfans statt. In diesem Jahr besuchten am 17. und 18. Oktober zwölf Kinder der Alisa-Stiftung im Alter von acht bis zwölf Jahren die Hochschule und erkundeten in kleinen Filmteams, mit offenen Augen und ausgestattet mit Kameras, den Campus und die Hochschule und ließen sich erklären, was alles zu einer Hochschule gehört.



Schulhof heißt Campus



Der Schulhof heißt hier Campus und gelernt wird sogar bis abends. Das Essen in der Mensa ist lecker und sowieso ist alles ganz schön riesig. Viele Türen, viele Menschen, eine Bibliothek, in der man ganz leise sein muss und viele andere Eindrücke fingen die wissbegierigen Kids ein.



Zunächst wurden die Kinder an die Thematik herangeführt. Sie machten sich mit den Kameras vertraut und filmten erste kurze Ausschnitte. Dass das Spaß machte, war nicht zu übersehen. Kreativ, unbefangen und ohne Hemmschwellen hantierten die Hobbyfilmer mit den Kameras. Die Kinder konnten ihrer Kreativität freien Lauf lassen und gleichzeitig ihr Wissen und die Geschicklichkeit im Umgang mit den Kameras schulen.



Gute Laune und der Wunsch nach weiteren Dreharbeiten



Mit viel guter Laune und bei richtig gutem Wetter entstanden Szenen mit schönen Augenblicksaufnahmen. Mit viel Charme und guter Laune banden die Kids auch Studierende und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochschule in ihre Aufnahmen mit ein.



Anschließend sichteten alle gemeinsam die gemachten Aufnahmen um die gelungensten Szenen ausfindig zu machen, die sich für den Film eigneten. Dass neben der aktiven Filmerei aber auch Geduld gefragt ist, merkten die Kinder ziemlich schnell. Wie rasch die Zeit vergeht, wenn etwas Spaß macht, das weiß jeder, und dass auch ein Akku nicht unendliche Kapazitäten hat, das gehörte auch zu den Erfahrungen dieser zwei Tage.



Die jungen Kameraleute zogen ein durchweg positives Fazit, sie würden so etwas gerne wieder machen, da waren sich alle einig. Die Hochschule haben sie bereits jetzt einmal genau unter die Lupe genommen und haben neben Spaß und technischem Know-how auch einen spannenden Lernort erlebt.

