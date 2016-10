Akademischer Austausch im Mittelpunkt

Vom 10. bis 15. Oktober 2016 begrüßte der Fachbereich Touristik/Verkehrswesen Gäste ausländischer Partnerhochschulen zur „1. International Week“ an der Hochschule Worms. Neu in diesem Jahr war die Fokussierung auf den akademischen Austausch.



Die Gastdozenten hielten im Rahmen von regulären Lehrveranstaltungen Vorlesungen und stellten dabei eine Verbindung zwischen ihrem jeweiligen Fachgebiet und der Herausforderung einer nachhaltigen Entwicklung her. Die Themen der Gastdozenten waren mit den Lehrenden im Fachbereich Touristik/Verkehrswesen im Voraus abgestimmt worden, damit eine möglichst passgenaue Einbindung in die thematischen Inhalte des laufenden Semesters erfolgen konnte. Dabei machten die Vorträge eindringlich klar, dass der grenzüberschreitende internationale Blick eine zunehmend wichtige Dimension für die Ausbildung von zukünftigen Fachkräften darstellt. Das Konzept der „Internationalen Woche“ soll auch im nächsten akademischen Jahr wieder angewendet werden.



Internationale Kooperationen bieten Mehrwert und Motivation zugleich



Ein echter Mehrwert ist auch der mit Beginn des Wintersemesters 2016/2017 neue integrierte deutsch-französische postgraduale Studiengang „International Tourism Management and eBusiness“ unter dem Dach der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH/UFA). Die Lehrpläne des Fachbereich Touristik/Verkehrswesen – und der Université d’Avignon sind eng ineinander verzahnt und aufbauend organisiert, so dass die jeweilige Partnerhochschule ihre Kompetenzen einbringt.



Neben der Entwicklung internationaler Kooperationsvorhaben im Bereich Lehre und Forschung verfolgte die internationale Woche auch das Ziel, Studierende für einen Auslandsaufenthalt zu motivieren.



Die nächsten Wochen stehen an der Hochschule Worms ganz im Zeichen der Internationalität. Unterschiedliche Veranstaltungen und jede Menge Informationen rund um einen Auslandsaufenthalt stehen auf dem Programm.

