20. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft e.V. vom 10.-11. November in Worms

Der Fachbereich Touristik/Verkehrswesen der Hochschule Worms richtet vom 10.-11. November 2016 die 20. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft e.V. unter dem Thema „Hotellerie: Innovationen, Trends und Herausforderungen“ aus.



Die Hotellerie stellt einen bedeutenden Wirtschaftszweig in Deutschland dar. Mehr als eine halbe Million Beschäftigte erwirtschaften gegenwärtig in 35.000 Betrieben einen Umsatz von über 27 Mrd. EUR. Dabei muss sich die Branche vielfältigen Herausforderungen stellen. Der durch das günstige Finanzierungsumfeld hervorgerufene Bauboom führt seit Jahren zu steigenden Zahlen bei Hotelneueröffnungen. Der hierdurch entstehende Wettbewerbsdruck von Seiten markengebundener Hotels führt zum Ausscheiden vor allem inhabergeführter, mittelständischer Betriebe. Vermittler privater Unterkünfte haben sich – trotz intensiver ethischer und rechtlicher Diskussionen – innerhalb kurzer Zeit erfolgreich am Markt etabliert und stellen althergebrachte Hotelkonzepte in Frage. Die fortschreitende Digitalisierung beeinflusst zunehmend nicht mehr nur den Vertrieb der Hotelleistungen selbst sondern auch betriebsinterne Abläufe. Die Marktmacht von Hotelvermittlungsplattformen und die Frage „Wem gehört der Gast?“ beschäftigen die Branche genauso wie der demographische Wandel und die sich hieraus ergebenden Schwierigkeiten bei der Suche nach qualifizierten Fachkräften.



Am Donnerstag, 10.11., werden Keynotespeaker aus Politik, Wirtschaft, Verbänden und Wissenschaft ihre Einschätzungen zu aktuellen Herausforderungen und Innovationen für die Hotellerie darstellen und diese mit den Tagungsteilnehmern diskutieren. Hochkarätige Redner – u.a. Herr Christoph Debus, Vorsitzender der Geschäftsführung der Thomas Cook GmbH und Herr Markus Luthe, Hauptgeschäftsführer des Hotelverbandes Deutschland (IHA) – haben ihre Teilnahme bereits zugesagt.



Am Freitag, 11.11., rückt dann die Wissenschaft in den Fokus. Ausgewählte Forschungsbeiträge aus den Bereichen Real Estate & Finanzierung, Luxus- und Ferienhotellerie, Marketing, Strategie und Innovation, Nachhaltigkeit sowie Personal & Arbeitsmarkt werden vorgestellt und diskutiert.



Einzelheiten zur Tagung und der Anmeldung sind unter www.hs-worms.de/dgt2016 erhältlich.





