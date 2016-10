10. Hochschulkontaktmesse bietet attraktive Karrierechancen

Am 25.Oktober findet die 10. Hochschulkontaktmesse auf dem Campus der Hochschule Worms statt und freut sich diesmal 26 Unternehmen und Studierende zusammenbringen und attraktive Karrierechancen bieten zu können. Zusätzlich ist die Agentur für Arbeit Mainz vor Ort und informiert über das Bewerbungsseminar und Beratungsprogramm, das sie in diesem Semester an der Hochschule wieder anbietet.



IT-Unternehmen stark vertreten



In diesem Jahr sind besonders viele IT-Unternehmen auf der Messe vertreten. Der auf dem Arbeitsmarkt dauerhafte Fachkräftemangel in der Informatik macht sich somit auch bei uns deutlich bemerkbar. Unter den IT-Unternehmen ist mit der Saatmann GmbH & Co. KG ein Unternehmen aus Worms vertreten, das bereits im Vorjahr an der Messe teilgenommen hat und das nach eigenen Worten "der bundesweit führende Spezialist für Softwarelösungen rund um das Thema Qualitätssicherung im Krankenhaus" ist.



Zwei Unternehmen kommen aus dem Ausland



Mit PwC Luxemburg, einem Unternehmen zur Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Unternehmensberatung mit weltweit 208.000 Mitarbeitern, so die eigenen Angaben und Expedia, Inc., das nach eigenen Angaben größte Online-Reiseunternehmen, mit mehr als 150 Internetpräsenzen in mehr als 70 Ländern für Reisebuchungen, deren Messeteam extra aus England angereist kommt, sind zwei renommierte ausländische Unternehmen am Start.



Die Mischung macht‘s



Auch zur 10. Hochschulkontaktmesse kann die Hochschule erneut eine gute Mischung von Unternehmen auf dem Campus zusammenbringen. Zum einen sind Unternehmen dabei, die auch in den Vorjahren an der Messe teilgenommen haben, und Unternehmen, die zum ersten Mal ausstellen. Darunter sind die E-Commerce- und Logistikgröße Amazon (weltweit 268.000 Mitarbeiter), Hornbach (Einzelhandel, Baumärkte, weltweit 17.000 Mitarbeiter) und die TUI Cruises GmbH, ein Gemeinschaftsunternehmen der TUI AG, dem weltweit führenden Touristikkonzern und des weltweit tätigen Kreuzfahrtunternehmens Royal Caribbean Cruises. Auch neu dabei ist die Deutsche Flugsicherung. Sie sucht Bachelorabsolventen und nahe am Bachelorabschluss stehende Studierende und bietet ihnen eine anschließende Ausbildung zum Fluglotsen an.



Eine Messe mit Format



21 halbstündige Unternehmenspräsentationen runden das Messeprogramm ab. Studierende und Absolventen aller drei Fachbereiche können sich bei den Unternehmen über Stellen- und Traineeangebote für Berufseinsteiger informieren und Möglichkeiten für ein Praktikum oder eine Studienabschlussarbeit prüfen. Sie können wichtige Kontakte für ihre Karriere knüpfen und sich bei den ausstellenden Unternehmen direkt bewerben.



Die Unternehmen treffen in der Hochschule Worms auf ca. 3.400 leistungsstarke Studentinnen und Studenten. Diese absolvieren ihr Studium mit einem engen Praxisbezug. Ein Auslandsaufenthalt, ein Praxissemester in einem Unternehmen, Fremdsprachentraining und Seminare zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit sind in viele Studiengänge integriert. So finden Unternehmen an der Hochschule Worms Nachwuchskräfte, die ausgezeichnet vorbereitet sind, Fach- und Führungsaufgaben zu übernehmen.

