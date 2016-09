Neue FHNW Studie zu Cloud, Digitalisierung und Transformation

Die neue FHNW Studie soll Antworten liefern, welche Auswirkungen Cloud-Lösungen für die digitale Transformation des Wirtschaftsstandorts Schweiz haben. Je nach Branche, Unternehmensgrösse oder Region können sich Unterschiede ergeben.



Cloud-Lösungen sind neben IoT, Big Data und mobile Technologien wichtige Enabler der digitalen Transformation. Wer diese gekonnt einsetzt, ist in der Lage, sich gegenüber Wettbewerbern abzuheben und neue Geschäftsvorteile schaffen.



Internationale Studien belegen, dass viele Unternehmen dazu weder eine umfassende Planung noch das entsprechende Know-how hat. Trotzdem nimmt die Nutzung neuer Technologien wie Cloud oder Mobile global zu. Wie bereiten sich schweizerische Unternehmen auf einen Cloud-Einsatz vor? Was bewirkt der Cloud-Einsatz im Unternehmen?



Um diesen Fragen nachzugehen startet die Hochschule für Wirtschaft FHNW im Rahmen der Swiss Cloud Initiative schweizweit eine breite CxO Cloud-Studie. Diese sieht die qualitative und quantitative Befragung von IT-Verantwortlichen und Business-Vertretern an der Schnittstelle zur IT vor.



Die Studie wird von den Unternehmen ALSO Schweiz AG, Avectris AG und Hewlett Packard Enterprise (HPE) unterstützt. Auf Basis des FHNW Cloud Maturity Models werden folgende Fragen beantwortet:







Ist die Transformation der IT in Schweizer Unternehmen bereits ein Thema und wie wird es angegangen? Welches sind die Treiber, welches die Hemmer dieser Entwicklung?





Ist die Cloud ein Enabler für die Digitalisierung und ein Auslöser für eine Transformation?





Wie reif sind Schweizer Unternehmen in Bezug auf den Cloud-Einsatz?







Die Onlineumfrage wird auf der Toolplattform movecloud.ch der FHNW angeboten. Wer mitmacht kann auch am Benchmarking teilnehmen. Im Rahmen der vierten Durchführung der Cloud Days vom 15. März 2017 werden die Studienresultate präsentiert.



Die Hochschule für Wirtschaft FHNW





Die Hochschule für Wirtschaft FHNW ist international ausgerichtet und praxisorientiert. Sie bildet in Basel, Brugg-Windisch und Olten 2'500 Bachelor- und Master-of-Science-Studierende aus und ist mit ihrem breiten Weiterbildungsangebot führend unter den Business Fachhochschulen der Schweiz. Sie hat weltweit über 160 Kooperationspartner und bietet internationale, massgeschneiderte Bildungsprogramme an. Dabei ist sie regional verankert und Ansprechpartnerin für kleine und mittelständische Unternehmen und (Nonprofit-) Organisationen.

Weitere Informationen unter www.fhnw.ch/wirtschaft

Über Fachhochschule Nordwestschweiz

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW umfasst neun Hochschulen mit den Fachbereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung und Kunst, Life Sciences, Musik, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Soziale Arbeit, Technik und Wirtschaft. Die Campus der FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn angesiedelt.



Über 11'000 Studierende sind an der FHNW immatrikuliert. Rund 800 Dozierende vermitteln in 29 Bachelor- und 18 Master-Studiengängen sowie in zahlreichen Weiterbildungsangeboten praxisnahes und marktorientiertes Wissen. Die Absolventinnen und Absolventen der FHNW sind gesuchte Fachkräfte.



Weitere Informationen unter www.fhnw.ch

