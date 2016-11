Das Konzept hat sich bewährt. Zum mittlerweile achten Mal lud das Wirtschaftsdezernat der Landeshauptstadt Mainz in Kooperation mit der Hochschule Mainz und der Johannes Gutenberg-Universität (JGU) zur Veranstaltungsreihe „Karriere in der Region – Studierende treffen Unternehmen“ ein.



Die Veranstaltungsreihe bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen eine Plattform, um mit Studierenden der Mainzer Hochschulen in ungezwungener Atmosphäre in Kontakt zu treten und findet dreimal im Jahr mit wechselnden Themenschwerpunkten im Rathaus der Stadt Mainz, an der JGU und an der Hochschule Mainz statt.



Im Zentrum des Treffens, das am 16. November am Standort Holzstraße der Hochschule Mainz anberaumt war, stand diesmal das Arbeitsfeld „Bau & Architektur“. Fünf für die Studierenden sehr interessante Mainzer Unternehmen konnten dafür gewonnen werden, sich dem akademischen Nachwuchs der Mainzer Hochschulen vorzustellen und über Praktika sowie Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten zu informieren:





Ries & Ries Architekten

Karrié Bau GmbH & CoKG

Kirstein & Rischmann Architekten

Mainzer Aufbau Gesellschaft mbH

Bauunternehmung Karl Gemünden GmbH & CoKG





Prof. Dr. Andrea Beyer, Vizepräsidentin der Hochschule Mainz, die die Veranstaltung eröffnete, betonte zu Beginn: „Insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmen sind ein entscheidender Wirtschaftsfaktor. Wir möchten, dass unsere Studentinnen und Studenten unsere regionalen Unternehmen kennenlernen und persönliche, zukunftsfähige Kontakte miteinander knüpfen.“



Wirtschaftsdezernent Christopher Sitte erklärte: „Der Wirtschaftsstandort Mainz profitiert in hohem Maße von der Studentenstadt Mainz. Die mehr als 40.000 Studenten in den verschiedensten Wissenschaftsbereichen und Branchen sind gefragte zukünftige Fachkräfte. Schon heute eine Verbindung zwischen Studierenden und der Mainzer Wirtschaft zu knüpfen, ist eine wichtige Investition in die Zukunft unserer Landeshauptstadt. Das hier gewachsene 'Gold in den Köpfen' möchten wir gerne an den Standort binden.“



Weitere Informationen sowie die Unternehmensprofile der teilnehmenden Unternehmen sind zu finden unter:

http://www.karriere-campus-mainz.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren