Bewerberportal der Hochschule Mainz freigeschaltet

Die Hochschule Mainz hat ihr neues Online-Bewerberportal freigeschaltet. Die eingehenden Bewerbungen auf Studienplätze werden erstmals über die neue Campusmanagementsoftware HISInOne erfasst und bearbeitet. Diese Software wird in einem gemeinsamen Projekt der staatlichen (Fach-) Hochschulen in Rheinland-Pfalz eingeführt. Der Einführungsprozess wird durch das Zentrum für Hochschul-IT (ZIT-RLP) in Koblenz, eine gemeinsame Serviceeinrichtung der beteiligten Hochschulen, koordiniert und begleitet. Durch die Zusammenarbeit der Hochschulen werden Synergieeffekte erwartet, die sich bei der Einführung der weiteren Bestandteile der neuen Software noch verstärken sollen. Dies kommt am Ende vor allem den Bewerberinnen und Bewerbern und Studierenden zugute, die von den verbesserten und moderneren Funktionalitäten der neuen Software profitieren.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren