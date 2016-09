Erfolgreiche Vortragsreihe baupraxis zur Weiterbildung und zum Erfahrungsaustausch an der Hochschule Koblenz startet in die achte Runde

Die bereits seit dem Sommersemester 2013 erfolgreich am RheinMoselCampus der Hochschule Koblenz stattfindende Vortragsreihe baupraxis geht zum Wintersemester 2016/17 erneut an den Start. Für die insgesamt sechs Einzelveranstaltungen konnte der Fachbereich Bauwesen Referentinnen und Referenten von öffentlichen Bauherren, verschiedenen Ingenieurbüros und einer ausführenden Firma gewinnen. Die Vorträge spannen einen Bogen über das weite Feld des Bauwesens. Es werden interessante Projekte und Themen aus den Fachgebieten Mobilität, Wasserwesen, Bauausführung und konstruktiver Ingenieurbau vorgestellt. Die Vortragsreihe beginnt am Dienstag, 11. Oktober 2016, um 17.30 Uhr im AudiMax (Raum A032) des RheinMoselCampus, Konrad-Zuse-Str. 1, 56075 Koblenz. Michael Ditandy, Senior-Projektingenieur von der DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH Stuttgart, referiert zum Thema „Das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm – Einblicke in das größte Infrastrukturprojekt Deutschlands“.



Die weiteren fünf Vorträge dieser Reihe finden am 25. Oktober, 8. November, 22. November, 6. Dezember und 20. Dezember 2016 statt, ebenfalls jeweils von 17.30 Uhr bis 18:30 Uhr in Raum A032 (Eingang Menseria). Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltungen werden von den Ingenieurkammern Rheinland-Pfalz und Hessen mit einem Fortbildungspunkt je Vortrag anerkannt. Eine entsprechende Bescheinigung für Gäste aus der Berufspraxis können gerne am Ende der Vortragsreihe per E-Mail angefordert werden.



Weitere Infos zu Themen und Referenten sind abrufbar unter http://www.hs-koblenz.de/rmc/fachbereiche/bauwesen/bauingenieurwesen/veranstaltungen/.





