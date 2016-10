Weltreise - der Sternenhimmel rund um die Erde

Eine Weltreise in 60 Minuten? Das bietet jetzt der Mediendom. Erleben Sie fremde Himmelsanblicke und die Sternbilder verschiedener Kulturen! Was ist am Südhimmel zu entdecken und wie sehen Polarlichter aus? Ein Höhepunkt der Reise sind die größten Sternwarten der Erde und deren Blick in die Tiefen des Alls.



Dieses astronomische Programm nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise um die Welt. Jeder besuchte Ort wird einleitend bildlich und musikalisch dargestellt - durch ein passendes Panorama und eine passende Musik. An jedem Ort wird dann auf Besonderheiten und Gemeinsamkeiten des Sternenhimmels eingegangen. Dabei werden vor allem das Sternbild "Orion", aber auch die Bilder "Großer Wagen" und "Skorpion" begleitet und die sich von Ort zu Ort jeweils ändernde Sicht der einheimischen Völker dargestellt, denn unterschiedliche Kulturen haben sich bei denselben Sternen Unterschiedliches vorgestellt.



So wird in Skandinavien auf die Polarlichter eingegangen. In Griechenland werden Sternbild‐Sagen zu Großem Bär und Orion erklärt. Auf Hawaii wird eine moderne Sternwarte vorgestellt und auf einer Insel am Äquator der "senkrechte" Lauf der Sterne und die "liegende" Mondsichel beobachtet. In Australien kann man dagegen die angeblich "falsch herum" laufende Sonne erleben oder Sternbilder, die nicht aus Sternen sondern aus dunklen Bereichen in der Milchstraße bestehen. In Chile stehen die derzeit modernsten Sternwarten der Europäischen Südsternwarte (ESO). Hier werden die Besonderheiten des südlichen Sternenhimmels, etwa Gaswolken und Sternenhaufen, aus Sicht der Teleskope gezeigt. Abgerundet wird das Programm durch eine Reise zu den Sternen und einen abschließenden Blick an den aktuellen Sternenhimmel über Kiel.



Hintergrund



Die Veranstaltung wurde vom Team des LWL‐Planetariums Münster unter Leitung von Dr. Björn Voß entwickelt. Im Ganzen wurde über ein Jahr benötigt, um Recherche, Textarbeit und Medien zu erzeugen. Ein "i‐Tüpfelchen" der Show sind die eigens angefertigten Sternbild‐Zeichnungen. Sowohl die bekannten Sternbilder als auch die Sternbilder fremder Kulturen wurden in neuem Zeichenstil vom Grafiker des LWL‐Planetariums, Robert Perdok, neu gezeichnet. Darunter ist auch die wahrscheinlich weltweit erste vollständige Darstellung der Sternbilder des "Tierkreises" (Schütze, Wassermann, usw.) so, wie die Babylonier sie sahen.



Die Babylonier im Mesopotamien des 2. und 3. Jahrtausend v.Chr. haben die Bilder des Tierkreises erfunden und ihre besondere Rolle am Sternenhimmel erkannt. Auch heute noch kennen wir sie als besondere Sternbilder, und jedes Planetarium zeigt diese Bilder - aber immer nur in einer "modernen" Darstellung, die die Griechen erfanden. Die Babylonier dagegen, die eigentlichen Erfinder, haben die Bilder anders gezeichnet. Diese ursprünglichen Bilder werden den Zuschauern in dieser Veranstaltung präsentiert. Die Zeichnungen wurden in Zusammenarbeit mit der Astronomie‐ Historikerin Dr. Susanne Hoffmann aus Berlin erstellt. Aufwändige Recherchen waren nötig, um genau zu ermitteln wie die Bilder gezeichnet werden müssen. Bisher hatte man bei einigen Sternbildern nur eine vage Vorstellung, was die Babylonier am Himmel gesehen haben könnten. Nun wurden erstmals für alle Bilder des Tierkreises aus babylonischer Sicht zeichnerisch genau dargestellt. Voss erläutert: "Der Zuschauer wird all dies eventuell gar nicht bemerken. Aber für uns 'hinter den Kulissen' ist es eine große Besonderheit. Die eigens erstellten Sternbildzeichnungen, insbesondere der babylonische Tierkreis, sind ein echtes Novum in der Planetariumswelt."



Kieler Fassung



Auf der Basis der Medien aus Münster wurde die Produktion in Kiel von Grund auf neu bearbeitet. "Wir möchten, dass sich unsere Gäste in einer Kieler Kulisse heimisch fühlen" sagt dazu Mediendom‐Direktor Eduard Thomas. "Unser Team hat die Möglichkeiten unseres hoch modernen Kosmos‐Simulators genutzt und eine aufwändige, aber auch einfühlsame Reise über die Kontinente zu erzeugen." An der Bearbeitung und Umsetzung der Medien waren maßgeblich die Studierenden Alexandra Metz, Cora Braun und Nico Kuhn unter Betreuung von Marko Herrmann und Markus Schack beteiligt. "Es war eine spannende Herausforderung, die Reise ohne optische Brüche zu realisieren - aber in der Teamarbeit haben wir alle Hürden genommen" sagt dazu Marko Herrmann.



Die Produktion ist für Erwachsene und Kinder ab acht Jahre geeignet. Als Zugabe gibt es einen 360°‐Blick auf die Titanwurzblüte des Botanischen Gartens vom Frühjahr dieses Jahres - vermutlich die erste Vollkuppelprojektion dieser exotischen Blume weltweit.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren