Vortrag: Uranus, der ferne Gasplanet

In einem allgemeinverständlichen Vortrag berichtet Thomas Schröder (Ehrenamtliches Team der Sternwarte der FH-Kiel) vom „Eisigen Uranus“. Beinahe 3 Milliarden Kilometer entfernt zieht der Gasplanet Uranus seine weite Bahn um die Sonne – „Eisriese“ wird er auch genannt. In der Antike noch unbekannt, wurde er erst spät entdeckt und ist nur unter optimalen Bedingungen mit bloßem Auge erkennbar. Uranus weist einige Besonderheiten unter den Planten im Sonnensystem auf und ist derzeit im Herbst am besten am Nachthimmel aufzusuchen.



Mit dem Vortrags-Ticket können die Gäste bei gutem Wetter anschließend die Sternwarte besuchen und einen Blick durch das dortige Fernrohr werfen. Die Himmelsbeobachtung beginnt auch um 20 Uhr, ein verspäteter Einlass ist nicht möglich. Der Zugang zur Dachplattform erfolgt über Metallgittertreppen und ist leider nicht barrierefrei. Teleskope können auf eigene Gefahr mitgebracht werden.



Veranstaltungsdetails:

Treffpunkt: Kasse Mediendom, Sokratesplatz 6, 24149 Kiel

ab 10 Jahre, Eintritt: 4,00 € (ermäßigt 2,00 €)

Termin: Sa, 15. Oktober 2016, 20:00 Uhr.

