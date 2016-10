Noch freie Studienplätze für das Wintersemester 2016/17

In der kommenden Woche werden die letzten noch freien Plätze vergeben: Bis zum 15. Oktober können sich Interessierte noch in 19 zulassungsfreie Studiengänge der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) einschreiben – dann wird das Bewerberportal geschlossen. Zu den Studiengängen gehören auch beliebte Fächer wie Betriebswirtschaftslehre (BWL), Wirtschaftsinformatik, Maschinenbau oder Medieninformatik. Voraussetzung ist Abitur, Fachabitur oder eine Berufsausbildung mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung.



Wer sich bis Ende kommender Woche einschreibt, kann sofort mit dem Studium starten. Der Studienplatz ist sicher.



Die sehr gut ausgestattete Campushochschule in Brandenburg an der Havel wurde 1992 gegründet. Sie liegt vor den Toren Berlins und ist verkehrstechnisch gut angebunden. Günstiger Wohnraum ist vorhanden. Die Lebenskosten sind deutlich geringer als in anderen Hochschulstätten. Insgesamt studieren rund 2.600 junge Menschen an der Technischen Hochschule Brandenburg.



THB-Präsidentin Prof. Dr.-Ing. Burghilde Wieneke-Toutaoui: „Anders als beispielsweise in Berlin arbeiten wir in kleinen Gruppen. Unsere Professorinnen und Professoren kennen nicht nur ihre Studierenden – sie stellen sich auch auf sie ein. Der enge Kontakt in die Wirtschaft sichert eine praxisnahe Ausbildung. Unsere Absolventinnen und Absolventen haben die besten Chancen für ein erfolgreiches Studium und einen guten Start in das Berufsleben.“



Mehr Informationen und Bewerbung: www.th-brandenburg.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren