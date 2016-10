Helle Köpfe: in die Welt der Wissenschaft hineinschnuppern

Wie kann ein Auto selbstständig fahren? Und wie sauer sind eigentlich Bananen? Auf viele Fragen des Alltags gibt es Antworten aus der Welt der Wissenschaft – und in diese Welt der Wissenschaft können zwölf Mädchen und Jungs in den kommenden Monaten an der FH Aachen hineinschnuppern.



„Helle Köpfe" heißt das Projekt, das die Hochschule im Rahmen des Aachener Modells zur Förderung begabter und hochbegabter Kinder mit Unterstützung der Bürgerstiftung der Sparkasse Aachen ins Leben gerufen hat. Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern aus den teilnehmenden Grundschulen der Städteregion Aachen auf unterhaltsame Weise Wissen zu vermitteln, ihre Neugier zu entfachen und ihnen einen ersten Einblick in die Welt der Wissenschaft zu geben. Von Oktober 2016 bis Februar 2017 wird es insgesamt vierzehn Veranstaltungen in Aachen und Jülich geben, immer dienstags ab 16.30 Uhr.



Die Auftaktveranstaltung, zu der wir Sie herzlich einladen, findet statt am:



Dienstag, 25. Oktober 2016 ab 16 Uhr im FH Gebäude in der Goethestr. 1 52064 Aachen.



Hier die Termine in der Übersicht:





25. Oktober 2016: „AD/CAM – von der Idee zum fertigen Produkt" – Prof. Dr. Martina Klocke, Ralf Sander

08. November 2016: „ie kann ein Auto selbstständig fahren?" – Prof. Dr. Alexander Ferrein / Marcel Stüttgen

15. November 2016: „erne Blechbearbeitungstechniken und erstelle ein Blechobjekt" – Prof. Dr. Markus Schleser/ Andreas Vollmann

22. November 2016: „ugelrunde Glibber-Drops aus der Molekularküche" – Prof. Dr. Günter Jakob Lauth

29. November 2016: „er zwölfbeinige Esel" – Prof. Dr. Heinrich Hemme

06. Dezember 2016: „ie baut man Brücken" – Prof. Dr. Peter Sparla / Hartmut Malecha

13. Dezember 2016: „treng geheim!" – Prof. Dr. Dr. Georg Hoever

20. Dezember 2016: „ahrzeuge im Windkanal" – Rolf Schauer

10. Januar 2017: „rsatzteile für den Menschen" - Prof. Dr. Walter van Laack

17. Januar 2017: „ie sauer sind eigentlich Bananen?" – David Rolka

24. Januar 2017: „aubern mit RFID‘s" – Prof. Dr. Martin Oßmann

31. Januar 2017 „omputer zum Anfassen" – Prof. Dr. Thomas Ritz

Voraussichtlich 14. Februar 2017: Abschlussveranstaltung



