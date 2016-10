Die Überflieger

Drei Tänzer, drei Musiker, ein Piano, ein Schlagzeug und eine Sitar, dazwischen ist Raum für körperliche Entfaltung, exotische Melodien und gelbe Bälle. Zusammen mit Timothée Uehlinger, Yannis Karalis und der Band Pulsar Trio entwickelt Laura Heinecke das Stück „Flugmodus“, das am 28. Oktober 2016 in der fabrik Potsdam Premiere feiert. Im Stück treten pulsierende Sounds und jazzige Melodien in ein symbiotisches Zusammenspiel mit zeitgenössischem Tanz. Die Bewegungen werden von der Musik angestoßen, entstehen aus einer inneren Empfindung heraus und entfalten sich organisch im Raum. Als Thema dient die Wechselwirkung zwischen analog und digital. Virtuelle Eindrücke prasseln täglich auf einen ein und man wandelt durch einen Strom aus Informationen. Wie leicht kann man sich in der vernetzten Welt verlieren, ohne ein konkretes Ziel zu erreichen? Laura Heinecke hat sich entschieden, auf Flugmodus zu stellen und sich auf den Körper und den Augenblick zu fokussieren. Die Instrumente auf der Bühne wechseln ebenfalls zwischen digitaler und analoger Variante. Klangteppiche entstehen, verbinden und lösen sich, lassen auch mal die Stille weilen und schweben zwischen den Welten. Daraus ist ein sinnliches, dynamisches Stück zwischen Musik, Tanz und Jonglage entstanden, das die Lebendigkeit des Moments und die Freude an körperlichen Rhythmen feiert.



Laura Heinecke & Company



Bewegung und Tanz ziehen sich wie ein roter Faden durch Laura Heineckes Leben. Mit vier Jahren hat die Potsdamerin mit Geräteturnen angefangen. Sie besuchte eine Sportklasse und absolvierte später eine Tanzausbildung an der TIP Schule für Tanz, Improvisation und Performance, deren Fokus auf zeitgenössischen Techniken, Improvisation und Performance liegt. Brüssel als Treffpunkt der europäischen Tanzszene war eine inspirierende Zwischenstation, wo sie in verschiedenen Produktionen performte und mit internationalen Künstlern wie zum Beispiel Blake Nellis (USA) zusammen arbeitete. 2011 kam sie dann nach Potsdam zurück. Die Choreografie „Calling – ein getanzter Liederabend“ wurde mit Arne Assmann 2012 uraufgeführt, ein weiteres Stück „Invisible Roads“ hatte 2013 in der fabrik Premiere. Außerdem kuratiert sie mit das Workshop-Programm der Potsdamer Tanztage. Eine starke Verbindung zwischen Musik und Tanz ist das Fundament ihrer Stücke. Letztes Jahr erhielt sie den Brandenburgischen Kunstförderpreis. Das damit verbundene Preisgeld investierte Laura Heinecke in ihr neues Stück „Flugmodus“, das ein Gemeinschaftswerk mit der Band Pulsar Trio ist.



Pulsar Trio



Eine treibende Kraft und ein außergewöhnlicher Sound verbinden die drei Künstler von Pulsar Trio: Beate Wein am Piano und Bassnovation, Aaron Christ am Schlagzeug und Matyas Wolter an der Sitar und Surbahar. Aus purer Neugierde heraus haben sie sich vor neun Jahren in Potsdam zusammengefunden und mit den verschiedenen Klangqualitäten improvisiert. Was dabei herauskommt, ist mitreißend pulsierender Jazz, der sich schon fast körperlich im Raum entfaltet und die Zuhörer umhüllt. Ihr Debütalbum „Erkelparka Suit“, mit dem sie durch Dänemark, England, Deutschland, Tschechien und Österreich tourten, erschien 2012. Zwei Jahre später gewann das Dreiergestirn im Global Musik Contest die CREOLE. 2016 erschien ihr nächstes Album „Cäthes Traum“, das mit Ida Altman in den Gerve Studios in Berlin aufgenommen wurde. Pulsar Trio trat mitunter bei den Leverkusener Jazztagen, der Fusion, beim Masalafestival, dem Bayrischen Jazzweekend sowie dem Glastonbury festival of contemporary perfromance arts in England auf. Mit Laura Heinecke & Company geht die Band noch einen Schritt weiter und verwebt Musik und Tanz in eine symbiotische Verbindung. Dafür wurden eigens neue Variationen entwickelt.



„Flugmodus“ von Laura Heinecke & Company und Pulsar Trio

Premiere: 28. Oktober 2016 // 20 Uhr

Vorstellungen: 29. - 31.Oktober 2016 und 10. - 12. März 2017

fabrik Potsdam



EINTRITT



Vorverkauf: 15 € / tanzcard 13 € / erm. 11 € / bis 19 Jahre 5 €

Abendkasse: 17 € / tanzcard 15 € / erm. 13 € / bis 19 Jahre 7 €

KARTEN: www.fabrikpotsdam.de / Tel. 0331 24 09 23



Künstlerische Leitung: Laura Heinecke

Choreographic Adviser: Tim Behren

Tanz: Yannis Karalis, Laura Heinecke

Tanz und Jonglage: Timothée Uehlinger

Piano: Beate Wein

Schlagzeug: Aaron Christ

Sitar und Surbahar: Matyas Wolter

Mit freundlicher Unterstützung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg, der Landeshauptstadt Potsdam und der Stadt Freiburg.



Dauer: ca. 60 Minuten



Weitere Infos:

www.pulsartrio.de

lauraheinecke.blogspot.de

Über den fabrik Potsdam e.V.





