KlimaExpo.NRW ehrt Solarsiedlung für Solidarität beim Klimaschutz

In Bielefeld ist mit der Solarsiedlung Kupferheide eine außergewöhnliche Gemeinschaft bestehend aus der Stadtverwaltung und verschiedenen Bauherren entstanden, die zusammen ein besonders ehrgeiziges Energiekonzept verfolgt und erfolgreich umgesetzt haben – mit verbindlichen energetischen Baustandards, eigenem Nahwärmenetz und gemeinsamen Klimaschutzaktivitäten. KlimaExpo.NRW-Geschäftsführer Wolfgang Jung hat den besonderen Einsatz aller Beteiligten heute vor Ort ausgezeichnet und die Solarsiedlung als Vorreiterprojekt für eine klimafreundliche Zukunftin die Leistungsschau des Landes aufgenommen.



Die Solarsiedlung Kupferheide ist Teil des von der EnergieAgentur.NRW entwickelten Landesprogramms „50 Solarsiedlungen in NRW“. Um die ambitionierten Ziele für Energieeinsparungen und den Klimaschutz zu erreichen, hat die Stadtverwaltung Bielefeld mit den verschiedenen Bauherren ein gemeinsames Konzept entwickelt und energetische Standards vertraglich festgehalten. Entstanden ist eine Solarsiedlung mit 66 extrem energiesparenden Wohneinheiten, die untereinander durch ein Nahwärmenetz verbunden sind, das durch Solarkollektoren und eine Gastherme gespeist wird. Die gesamte Siedlung spart durch ihr besonderes Energiekonzept jährlich 140 Tonnen CO2 ein.



Gemeinsam für den Klimaschutz



„Es ist vorbildlich, wie die Stadtverwaltung Bielefeld hier gemeinsam mit den Eigentümern das klare Ziel verfolgt und erreicht hat, Energie zu sparen und das Klima zu schützen“, sagt KlimaExpo.NRW-Geschäftsführer Wolfgang Jung bei der Urkundenübergabe. Ebenso begeistert zeigte sich Robert Kröger von der OstWestfalenLippe GmbH und wertete das Projekt als einen weiteren sichtbaren Meilenstein zum Klimaschutz in OWL.



„Wir freuen uns, dass wir mit unserem Einsatz für die Solarsiedlung die richtigen Hebel in Behebung gesetzt haben und schon jetzt im Ergebnis so große Einsparungen erzielt werden“, sagte Rainer Friedrich, Leiter der Bauberatung im Bauamt der Stadt Bielefeld von der Stadt und fügte hinzu: „Natürlich wäre das ohne den enormen Willen und die enge Kooperation mit allen Eigentümern gar nicht erst möglich gewesen.“



Optimale Grundlage für weitere Einsparungen



Das Energiekonzept der Solarsiedlung vereint erfolgreich verschiedene Sparmaßnahmen. So sind die Gebäude mit dezentralem Wärmesystem im Niedrigenergie-Haus- oder 3-Liter-Haus-Standard gebaut. Über 60 Prozent der Warmwasserversorgung werden durch Solarkollektoren produziert. Gekocht wird mit Gas und der erzeugte Sonnenstrom bevorzugt selbst verbraucht. Das reduziert den externen Strombezug jährlich um rund 100.000 Kilowattstunden und den CO2-Verbrauch insgesamt um 140 Tonnen pro Jahr.



Die Eigentümergemeinschaft der Solarsiedlung ist zudem gut vernetzt und immer offen für weitere Klimaschutzaktivitäten. So wird mittlerweile etwa auch Car-Sharing betrieben. Ebenso offen zeigt sich die Stadtverwaltung: Sie teilt ihre Erfahrungen mit interessierten Kommunen und gibt planungsrelevante Unterlagen weiter. Das ist echte Solidarität für den Klimaschutz.

