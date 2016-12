Werteorientierte Verhandlungsführung

"Hätte ich doch da ..." "Warum habe ich nicht ..."



Viele Verhandlungen lassen einen unzufrieden mit sich selbst zurück. Manchmal, weil man irgendwie zu nachgiebig war, manch­mal, weil man sich knallhart durchgesetzt hat und sich hinterher noch schlechter fühlte. Warum ist das so? Ganz ein­fach: Man war nicht gut vorbereitet, kannte die eigenen Grenzen nicht genau und hat sich nicht getraut, das Ganze scheitern zu lassen. Auch nicht an dem Punkt, an dem man gemerkt hat, dass das nicht im Einklang mit der eigenen Überzeugung steht. Nicht nur Interessen bestimmen Verhandlungen, Werte tun das. Und wenn Sie wertorientiert verhandeln, kommen Sie vielleicht nicht immer zu einem Ergebnis, aber ganz sicher werden Sie zufrieden sein mit sich selbst. Diese Verhandlungstechniken werden in diesem Buch beschrieben und mit Fragen und Check­listen gleich auf die Praxis anwendbar gemacht.



Inhalt:





Die Verhandlungsführung und ihre Chefin, die Diplomatie

Verhandlungsstrategien

Verhandlungspartner und Verhandlungspartnerinnen

Menschenbild und Verhandlungskultur

Verhandlungstalente

Verhandlungstechniken

Auf dem Weg zum Verhandlungsprofi





Die Interessenten:



Das Buch spricht alle an, die erkannt haben, dass sie jeden Tag mehrmals mit anderen Menschen ver­handeln, gewollt oder ungewollt.



Im beruflichen Feld sind das alle Personen mit Führungs-, Buget- oder Projektverantwortung, (die aber nicht primär verhandeln wie Einkäufer und Key-Accounter), also z.B Ärzte, Lehrer, Wissenschaftler, Projektleiter, Handwerker etc. und jeder Angestellte bei Gehaltsverhandlung oder Joberweiterung.



Auch im privaten gibt es viele Situationen in der Partnerschaft, in der Familie, im Freundeskreis, im Verein. An alle, die Ziele haben, ihre Interessen kennen und die gerne durchsetzen möchten, aber nicht um jeden Preis. Und an alle, die sich unwohl fühlen, wenn sie in eine Verhandlung hineingehen, weil sie sich vermeintlich nicht durchsetzen können, nachgiebig sind und sich hinterher ärgern. An alle, die nach umsetzbaren Methoden suchen, wie sie in der Verhandlung und nicht erst danach zu guten Argumenten kommen.



Die Autorin:



Dr. Claudia Schlembach hält Vorträge, leitet Seminare zu Verhandlungstechniken, berät Unternehmen und coacht MitarbeiterInnen, UnternehmerInnen. Sie vertritt die Ansicht, dass jeder dann gut ist, wenn er authentisch ist und seinem Wertesystem folgt.



Dr. Claudia Schlembach



2016, 92 Seiten, A5, broschiert, 24,80 € (Praxiswissen Wirtschaft, 145)



[b]ISBN 978-3-8169-3340-3[/b]

