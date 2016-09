ewe Ultima: zeitlos modernes Küchendesign

Mit der ewe-Wohnküche Ultima werden moderne Coolness und zeitlose Eleganz stilvoll auf einen Nenner gebracht: Pflegeleichte Kunststoffronten in der Dekorfarbe arktis geben den Takt vor, zu dem edel furnierte Wandpaneele in nuss natürliche Akzente setzen. Dahinter lassen sich dank integriertem Klappenbeschlag mit elektrisch unterstütztem Öffnungssystem „Toch & Drive" Geschirr, Kochbücher und andere Utensilien raffiniert verbergen. Zusätzlich besticht das geradlinige Design mit attraktiven Features. Der ausgeklinkte Unterschrank mit eingesetztem Regalsystem Conception 12 bietet dezent Stauraum für alle Lieblingsstücke. Besonders elegant wird die sechs Zentimeter starke Thekenplatte in Echtholzfurnier in die Kücheninsel integriert: An die sockelüberdeckende Front angeschlossen, fungiert sie auf exklusive Weise als Esstisch und verbindet den Koch- und Wohnbereich.

