Repräsentatives Design begegnet dekorativer Funktionalität

Bido, die Perle, präsentiert sich als ausdrucksstarke INTUO-Küche stets von ihrer eleganten Seite. Sie verbindet Koch- und Wohnbereich zu einer repräsentativen Einheit und spendet als großzügiger Lebensmittelpunkt viel Raum für besondere Momente. Inselblöcke mit markant gezeichneten Holzfronten in hellem „wild oak" sorgen für einen natürlichen Look. In Kombination mit mattiertem Glascolorlack entsteht somit ein charakteristisches Spiel von strukturellen Gegensätzen, bei dem geradliniges Design auf wohlige Behaglichkeit trifft. Dekorative Stilelemente wie das Edelstahl-Regalsystem „Groove" zwischen Hochschränken, die darüber liegenden Ausgleichschränke und das Rückwandpaneel mit aufgesetzten L-Borden setzen dabei stimmungsvolle Akzente. Gleichzeitig bieten sie nützlichen Stauraum, der Geschirr, Rezepte oder andere Accessoires im abwechslungsreichen Küchenalltag griffbereit hält.

