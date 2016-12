In der Weihnachtsbäckerei den Überblick behalten: Smarte Ordnungssysteme für gemütliche Küchen

In der Küche duftet es nach frisch gebackenen Plätzchen und Lebkuchen. Freunde und Familien kommen hier zusammen, um die besinnlichste Zeit des Jahres gemeinsam zu genießen. Es wird geformt, geknetet, gebacken und verziert: Um zwischen Mehl und Milch, Nudelholz und Schneebesen den Überblick zu behalten und all die schönen Dinge platzsparend aufzubewahren, bedarf es inspirierender Stauraumlösungen, die sich den Bedürfnissen der Küchennutzer anpassen und noch dazu für eine persönliche Note sorgen. „In einer durchschnittlichen Küche werden bis zu 250 kg Staugüter untergebracht: Teller, Lebensmittel, aber auch das Raclette-Geschirr, das einmal im Jahr zu Weihnachten hervorgeholt wird. Intelligente Ordnungssysteme sind daher das A und 0. Bei ewe verbinden sich Funktionalität und Design so, dass die Aufbewahrung von Lebensmitteln und Küchenhelfern zum kreativen Vergnügen wird", erklärt ewe-Marketingleiter Günter Schwarzlmüller.



Die Küche ist das Herz der Wohnung, vor allem in der Weihnachtszeit. Sie will gut geplant sein, damit das Zubereiten von Leckereien Freude bereitet und alle Gegenstände des täglichen Gebrauchs griffbereit liegen. Das praktische Funktionsrückwand-System von ewe wartet mit cleveren Features auf und sorgt dafür, dass jedes Teil am richtigen Platz ist, eben dort, wo man es braucht: dekorative Ablageboards für das klassische Backbuch oder ein Tablet, stabile Edelstahlhaken sowie Magnetprofile in unterschiedlichen Breiten für Messer und andere Küchenutensilien schaffen der eigenen Kreativität viel Freiraum. Dazu ermöglichen die praktische Ladestation für Mobilgeräte mit USB-Anschluss und auf LED-Lichtprofile einsetzbare Lichtspots für punktgenaues Arbeitslicht die Entfaltung persönlicher Vorlieben beim Backen und Kochen.



Ganz individuell fügen sich die cleveren Stauraumlösungen von ewe in die Küchensysteme ein und verschaffen einen idealen Einblick in das Innenleben von Unterschränken und Laden. Die integrierte Schaukasten-Funktion mit Dekorglasabdeckung für Auszugselemente bietet freie Sicht auf die im Holzeinsatz einsortierten Lieblingsgegenstände. Wo der Arbeitsplatz begrenzt ist, bringt Komfort SHELF! rasch Ordnung: Die praktische Regaleinheit in minimalistischem Design schafft stehend oder hängend Platz und hält verschiedene Module für die häufigsten Anwendungen parat. Leicht können Messer im Messerblock, frische Kräuter in passenden Aussparungen und Küchenrollen im Halter verstaut werden. Stauraum für noch mehr Zubehör ermöglicht der Hängeschrank Komfort MAGICMOVE! per Knopfdruck – wie von Zauberhand fährt seine Rückseite elektrisch herunter, sodass Bereiche leicht zugänglich gemacht werden, die sonst nur schwer erreichbar sind.



Mit intelligenten Ordnungssystemen wird die Küche im Handumdrehen ordentlich und gemütlich – insbesondere in der Hochsaison von Backblech, Lebkuchenhaus & Co. Natürlich darf es in Weihnachtsbäckereien hoch hergehen, aber wenn sich die Mehlwolke senkt und Plätzchenduft das Haus erfüllt, freut sich ein jeder über geordnete Verhältnisse und viel Raum für Besinnlichkeit.

