Robert Baur liest "Engelsflug"

Zu einer Lesung mit dem Personalentwickler und Schriftsteller Robert Baur lädt der Energiedienstleister EWE am 28. Oktober in sein KundenCenter im A10 Center Wildau ein. Ab 19 Uhr liest der Autor aus seinem neuen Buch „Engelsflug“. Es ist der zweite Fall um Ermittler Robert Grenfeld und knüpft an Baurs ersten Roman.



Spionage, Kinopaläste, Varietés, Kokain… während die Hauptstadt ihren Aufschwung feiert, hat sich Ex-Kommissar Grenfeld in einem Dachatelier verschanzt. Er will seine Ruhe. Doch als Zeuge eines brutalen Mordes gerät er



unaufhaltsam in einen Strudel von Ereignissen, die ihm alles abverlangen. Mit „Mord in Metropolis“ ist Robert Baur ein viel beachteter Krimi rund um den Stummfilm von Fritz Lang gelungen. „Engelsflug“ ist der spannende Nachfolger.



Die Lesung findet in Kooperation mit der Buchhandlung Thalia im A10 Center statt. Eintritt: 5 Euro. Da die Besucherzahl für die Veranstaltung begrenzt ist, bittet das EWE Team um vorherige Anmeldung: telefonisch unter 03375 46801-159, per Mail an kc-wildau@ewe.de, online unter www.ewe.de/veranstaltungen oder direkt im EWE KundenCenter Wildau im A10 Center.



Über den Autor:



Dr. Robert Baur, Jahrgang 1963, studierte Andragogik, Psychologie und Soziologie. Seit Anfang der 1990er-Jahre konzipiert und leitet er Workshops für Mitarbeiter und Führungskräfte großer und mittelständischer Unternehmen. Dort nutzt er die Methode des „Storytellings“ und vermittelt durch spannende Geschichten Wissen. Mit „Mord in Metropolis“ ist dem Autor ein viel beachteter Krimi rund um den Stummfilm von Fritz Lang gelungen. „Engelsflug“ knüpft daran an.

