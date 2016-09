Aus Liebe zum Produkt: Kleine Wildkunde

Zur nächsten Veranstaltung seiner Reihe „Aus Liebe zum Produkt“ lädt der regionale Energiedienstleister EWE am 4. Oktober in sein KundenCenter im A10 Center Wildau ein. In der Veranstaltungsreihe vermittelt Sebastian Marquardt, Küchenchef des Restaurants „Am Fischerkietz“ in Strausberg, wie ausgesuchte Zutaten und wichtige Grundlagen der guten Küche richtig verarbeitet und zubereitet werden. Am 4. Oktober steht ab 18 Uhr passend zur Jahreszeit die „Kleine Wildkunde“ auf dem Programm. In seinem Vortrag erläutert der Fischerkietz-Chef Qualitätsunterschiede bei Fleisch und wie feines Wildbret zubereitet wird. Kostproben runden den Vortrag des Profikochs ab.



Eintritt für die Wildkunde: 3 Euro pro Person. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet das EWE Team um vorherige Anmeldung: telefonisch unter 03375 46801-159, per Mail an kc-wildau@ewe.de, online unter www.ewe.de/veranstaltungen oder direkt im EWE KundenCenter Wildau im A10 Center.

