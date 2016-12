Zum Valentinstag: Ewig wachsende Liebe von EVRGREEN.de

Romeo und Julia. Bonnie und Clyde. Susie und Strolch. Jede Liebe - damals wie heute - hat ihre eigene Geschichte und Symbolik. Und genau darum geht es EVRGREEN.de bei den individuellen Specials zum Valentinstag - um das Besondere zwischen zwei Menschen.



Ein erstes Prickeln oder das Top-Team. Gemeinsames Leben oder Fernbeziehung. Ein dickes „Entschuldige!" oder ein „Bitte sag Ja!" Der Valentinstag am 14. Februar ist ein wunderbarer Anlass, mit einer kleinen oder großen Geste das auszudrücken, was der andere wissen sollte. Dass das auch anders geht als mit Bouquet und Pralinen, zeigt der junge Onlineshop EVRGEEN.de. Mit seinen tollen Specials zum Valentinstag öffnet er die Herzen aller, die auf eine dauerhafte Beziehung setzen – und zwar in vielerlei Hinsicht.



Lang lebe die Liebe



„Oh, sind die schön!" Schnittblumen sind was Wunderbares – aber sie vergehen viel zu schnell. Das ist nicht nur traurig, sondern auch wenig nachhaltig. Wer eher auf die ewige Liebe setzt, der wird bei EVRGREEN.de glücklich. Denn neben blühenden Zimmerpflanzen im Rundum-sorglos-Paket, bietet EVRGREEN.de diese Jahr Pflanzenpaare wie die Zwergpfeffer „Romeo & Julia" im einmaligen 2für1-Special an. Die Pflanzen erinnern die Liebenden aneinander und genau wie die Liebe möchten diese regelmäßig und behutsam gepflegt werden. Dank der hohen Qualität und des ausgefeilten Pflegeservice inkl. Erinnerungsmail zum Gießen und Düngen haben die grünen Mitbewohner die Chance mindestens genauso lange zu überdauern wie die Herzenswärme.



Luft und Liebe



„Mit dir zusammen brauche ich nur Luft und Liebe". Wie könnten sich frisch Verliebte besser ausdrücken als mit Pflanzen, die genau dieses Gefühl leben: Tillandsien benötigen tatsächlich nicht viel mehr als die Luft, die sie umgibt. Mit ihren persönlichen Geschichten und den extrem stylischen Sockeln aus Holz oder Beton werden die Luftpflanzen von EVRGEEN.de außerdem zum Designobjekt in jeder (gemeinsamen) Wohnung.



Liebesgrüße in die Ferne



„Ich wohne in Hamburg, mein Schatz in Berlin. Aber wie halten zusammen wie Romeo und Julia." Auch wenn sie viele Kilometer trennen, erinnern die Valentinspaare von EVGREEN.de auf leichte Weise daran, dass die Liebe nicht vergeht, wenn man sie ein wenig pflegt. Für alle, die sich am 14. Februar nicht sehen, reicht ein „Klick" im Onlineshop und der Herzenswunsch ist in beide Richtungen unterwegs, zum Valentinstag auch mit einer individualisierbaren Grußkarte. Und wer weiß, vielleicht teilen sich die beiden Pflänzchen ja doch schneller ein gemeinsames Fensterbrett als gedacht.



Link zum Valentinstag-Spezial: www.evrgreen.de/geschenke-valentinstag



Jan und Philip sind EVRGREEN



EVRGREEN, das sind die beiden Jungunternehmer Jan Nieling und Philip Ehlers. Ihre Vision ist es, mehr Freude am „Grünen Daumen" zu vermitteln und damit der Entwicklung entgegenzuwirken, dass Zimmerpflanzen immer mehr zu Wegwerfprodukten verkommen. Daher konzentriert sich EVRGREEN auf besonders hochwertige Pflanzen und leicht handhabbare Systeme wie etwa die Hydrokultur und Tillandsien, die sie in zeitgemäßem Outfit zum individuellen Lifestyle- Produkt erheben.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren