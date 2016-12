2/3 der Konsumenten sind bereit Matratzen online zu kaufen

.





Januar ist einer der stärksten Monate im Online-Matratzenhandel

Laut Studie beträgt der Anteil des Onlinehandels am Markt rund 18 Prozent

Hohe Kundenzufriedenheit hinsichtlich Produktqualität im Gesamtmarkt

Unzufriedenheit herrscht hinsichtlich der Kaufumstände im klassischen Handel





Das deutsch-englische Matratzen Start-up eve sleep hat im Rahmen einer repräsentativen Studie Kauf- und Ausgabebereitschaft sowie Zufriedenheit beim Matratzenkauf untersucht. Die Studie belegt, dass mehr als zwei Drittel der Konsumenten (69 Prozent) bereit sind, eine Matratze online zu kaufen. Immerhin 66 Prozent gaben an, sich eine neue Matratze zu wünschen. Als größten Störfaktor beim Matratzenkauf nannten die Befragen u.a. den aufwändigen Transport (57 Prozent) und die Unübersichtlichkeit des Angebots (47 Prozent). Die Google Trend Analyse zeigt: Das Interesse an Matratzen steigt im Jahresverlauf im Januar signifikant an. Helmut Müller, Geschäftsführer eve sleep bestätigt: „Der Januar ist einer unserer wichtigsten Verkaufsmonate.“



Seit einiger Zeit machen Matratzen Start-ups von sich reden. Durch ein 100-tägiges Rückgaberecht, bequeme Onlinebestellung und indem auf ein einziges Modell gesetzt wird, wollen sie den Matratzenkauf kundenfreundlicher gestalten. Darunter auch das deutsch-englische Start-up eve sleep, das eine neue auf den deutschen Markt zugeschnittene one-size-fits-all Matratze entwickelt hat, die in Deutschland produziert wird und seit September auf dem Markt ist. eve ist frei von Schadstoffen und verfügt über die OEKOTEX®-Zertifizierung.



Matratzenkauf und online Kaufbereitschaft:



Rund 69 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich künftig eine Matratze im Internet bestellen würden. Das entspricht mehr als zwei Drittel der Konsumenten. Voraussetzung ist allerdings ein entsprechendes Rückgaberecht. eve sleep bietet ein 100-tägiges Rückgaberecht und ein ebenso langes Probeliegen zu Hause. Damit können Konsumenten die Matratzen ausgiebig testen und müssen sich nicht auf ein kurzes Probeliegen im Geschäft verlassen.



Laut der Umfrage, wurden Matratzen bisher meist in stationären Geschäften gekauft (73 Prozent). Knapp ein Sechstel der Befragten (18 Prozent) gab an, ihre Matratze online gekauft zu haben. Dieser Anteil dürfte in den kommenden Jahren massiv steigen, da die Onlinekaufbereitschaft (69 Prozent) hoch ist und es mittlerweile attraktive Onlineangebote gibt.



Die Studie ergab zudem, dass die Mehrheit der Befragten sich eine neue Matratze (66 Prozent) und einen unkomplizierteren Matratzenkauf wünschen (s.u.).



Zufriedenheit – Produkte und Einkauf



Laut Studie ist die überwiegende Mehrheit (70 Prozent) mit ihrer aktuellen Matratze zufrieden. 30 Prozent gaben an, nicht oder nur teilweise mit ihrer Matratze zufrieden zu sein. Größere Unzufriedenheit herrscht bei den Kaufbedingungen:



Für Unmut beim Matratzenkauf sorgt vor allem der aufwändige Transport (57 Prozent). Als störend beim Matratzenkauf wurden zudem die Unübersichtlichkeit des Angebotes (47 Prozent), die Preise (36 Prozent), der Zeitaufwand (23 Prozent) sowie die An- und Abfahrt (21 Prozent) genannt.



Der Online-Matratzenhandel bietet hier eine sinnvolle Alternative. Die Bestellung ist einfach und bequem; die Lieferung erfolgt kostenlos bis an die Haustüre wie bei eve sleep. Zudem spart der Onlinekauf Zeit.



Ausgabebereitschaft



Die Ausgabebereitschaft für Matratzen ist hoch: Mehr als zwei Drittel sind der Ansicht, dass beim Matratzenkauf nicht gespart werden sollte. Die Mehrheit (53 Prozent) ist bereit, zwischen 200 und 500 Euro für eine Matratze auszugeben. 21 Prozent der Befragten wollen sogar 500 bis 1000 Euro ausgeben. Knapp ein Viertel der Befragten gab an, auf günstige Modelle unter 200 Euro zu setzen.

