Exklusiver Blick ins Atelier des Künstlerduos "Empfangshalle"

Im Rahmen des Projektes „Atelierbesuche 2016“ des Evangelischen Presseverbandes für Bayern e.V. haben interessierte Besucher die Gelegenheit die Künstler Michael Gruber und Corbinian Böhm in ihrem Atelier in München persönlich kennenzulernen und einen exklusiven Blick hinter die Kulissen zu erhalten. Die Künstler werden in einem moderierten Gespräch über ihren Lebensweg, ihre Kunst, ihre Arbeitsweise und ihrem Bezug zum Glauben reden und die Besucher dabei durch ihr Atelier führen.Der gebürtige Münchner Corbinian Böhm studierte bis 1990 Kunstgeschichte an der LMU München. Anschließend machte er wie auch sein späterer Kollege Michael Gruber eine Ausbildung zum Holz und Steinbildhauer und studierte Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in München. Der ein Jahr ältere Michael Gruber schloss dieses Studium als Meisterschüler 1999 ab, Corbinian Böhm folgte im Jahr 2000. Im selben Jahr schlossen sich die beiden Künstler zu dem Duo „Empfangshalle“ zusammen.Das Arbeitsfeld ihrer Kunst liegt zwischen Privatsphäre und globaler Öffentlichkeit. Sie nutzen vorhandene gesellschaftliche Strukturen und diskutieren dabei die Frage wann und wie dort Kunst entstehen kann. In temporären Aktionen machen sie in einem definierten Raum mit Menschen Kunst. Die Personen sind dabei als aktive Betrachter in die Arbeiten eingebunden.2015 installierten sie beispielsweise 12 große Sandmuscheln in goldener Farbe auf dem Marienplatz in Pasing. Alle Pasinger waren dazu eingeladen gemeinsam mit den Künstlern Ideen für Abgüsse zu entwickeln. Die Bewohner durften zudem auch eigene kleine Gegenstände mitnehmen, die in Zinn gegossen und anschließend vergoldet wurden. So wurde eine Verbindung von öffentlichen und halböffentlichen Raum geschaffen.Das Gespräch wird etwa eine Stunde dauern. Moderiert wird das Gespräch von der Redakteurin des Sonntagsblatts Dr. Nadja Mayer Anschluss daran haben die Gäste die Möglichkeit selber näher in den Austausch mit den Künstlern zu kommen.Online anmelden kann man sich unter www.kunstundreligion.de sowie bei den Evangelischen Stadtakademien München und Nürnberg. Eintritt 10 Euro bzw. 8 Euro ermäßigt.