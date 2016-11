LachYoga, rote Nasen und Poetry-Slam

Mehr als 200 Auszubildende haben am diesjährigen Azubitag der Evangelischen Heimstiftung in Stuttgart teilgenommen. Die jungen Teilnehmer tauschten sich mit Mitarbeitern aus und informierten sich über Karrieremöglichkeiten im Unternehmen. Für das Rahmenprogramm sorgten unter anderem der Poetry-Slammer Lars Ruppel und Kerstin Esch als Clown des Projekts „Rote Nasen".



Die Evangelische Heimstiftung (EHS) hat ihre Auszubildenden zu einem Veranstaltungstag in Stuttgart eingeladen. Über 200 Teilnehmer nutzten gestern die Gelegenheit, sich über das Unternehmen und mögliche Karrierewege zu informieren. Zu Beginn begeisterte Lars Ruppel die Anwesenden mit einer Poetry-Slam-Session. Als einer der wenigen hauptberuflichen Poetry-Slammer in Deutschland ist Ruppel vor allem durch sein Projekt „Weckworte" bekannt, ein Workshop für Pflegende und Angehörige von Menschen mit Alzheimer oder geistiger Behinderung. Nach der musikalischen Einleitung bot Hauptgeschäftsführer Bernhard Schneider den Auszubildenden Einblicke das Unternehmen und stellte sich auch ihren persönlichen Fragen. „Ich finde es wirklich bereichernd, mit unseren Azubis zu sprechen. Sie sind neugierig und interessiert und geben mir oft einen direkten und unversehrten Blick auf unsere Arbeit ", so Schneider. Auch bei den Auszubildenden kam der offene Austausch sehr gut an: „Es war schön, dass sich Herr Schneider unseren Fragen ganz offen gestellt hat", sagte ein Teilnehmer am Rande der Veranstaltung.



Anschließend konnten die Auszubildenden zwischen acht inhaltlichen Workshops wählen. LachYoga-Trainerin Claudia Lippkau etwa sprach über die Bedeutung von Achtsamkeit im Alltag. Kerstin Esch stellte das Projekt „Rote Nasen" vor und erklärte die Bedeutung von Humor in der Pflege. Peter Wißmann, Geschäftsführer Demenz Support Stuttgart bot Inspirationen für einen Spaziergang mit Demenzbetroffenen an. Und Karin Roller von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg erklärte, welche Versicherungen für Auszubildende wichtig sind. Die EHS-Mitarbeiter richteten drei weitere Workshops aus. Referatsleiterin Renate Eßlinger-Willer erklärte die Umsetzung des Qualitätsmanagements in der Pflege. Karin Behlke von der EHS-Personalentwicklung bot ein Kommunikationstraining für ein gesundes Arbeitsklima an. Und Anke Tänzler stellte den Auszubildenden als Referatsleiterin Personalentwicklung die verschiedenen Karrieremöglichkeiten bei der EHS vor. Die Stadtbibliothek am Mailänder Platz lud zu einem geführten Rundgang durch das 2011 eröffnete Gebäude ein.



„Am Ende steht ein gelungener Tag voller Austausch, guter Eindrücke und einer ordentlichen Portion Freude. So soll es ja auch sein", fasst Hauptgeschäftsführer Schneider zusammen. Auch die Teilnehmer waren mit dem Tag zufrieden, man habe neue Menschen kennen gelernt und Kontakte knüpfen können. Der Wunsch für das nächste Jahr: „Mehr Zeit zum Austausch, vor allem mit Herrn Schneider", so einer der Teilnehmer.



Der EHS-Azubitag wird alle zwei Jahre veranstaltet mit dem Ziel, den Auszubildenden die verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens aufzuzeigen und sie für wichtige Aspekte und Themen des Pflegeberufs zu sensibilisieren. Gleichzeitig werden moderne Konzepte wie etwa das LachYoga oder das Projekt der roten Nasen vorgestellt. Die Evangelische Heimstiftung beschäftigt derzeit 630 Auszubildende in 85 Pflegeeinrichtungen.

Evangelische Heimstiftung GmbH

