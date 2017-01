So etwas gibt es nicht alle Tage: Im Januar werden drei Bewohnerinnen des Pflegewohnhauses Wittumhof 100 Jahre alt und mehr. Zur Geburtstagsfeier luden sie gemeinsam auf ihrem Wohnbereich ein. Angehörige, Bewohner und Mitarbeiter gratulierten. Prokurist Ralf Oldendorf überbrachte die Glückwünsche der Evangelischen Heimstiftung (EHS), zu der die Einrichtung in Ludwigsburg-Neckarweihingen gehört.



Am Sonntag ist es soweit: Edith Walter wird 100 Jahre alt. Ihre Nachbarin Martha Schmidt hat am 2. Januar ihren 101. Geburtstag gefeiert. Und Irma Rapps wurde am 6. Januar 102 Jahre alt. Zusammen bringen die drei Bewohnerinnen des Pflegewohnhauses Wittumhof 303 Jahre Lebenserfahrung auf die Waage. Edith Walter und Martha Schmidt sind Nachbarinnen auf dem Wohnbereich 2. Sie lernten Irma Rapps, die im Wohnbereich 1 lebt, bei gemeinsamen Aktivitäten kennen. Am 2. Januar haben die drei Damen ihre Angehörigen, die anderen Bewohner und die Mitarbeiter des Wittumshofs zu einer gemeinsamen Geburtstagsfeier eingeladen.



Anwesend war auch Ralf Oldendorf, Prokurist für Regionen und Markt bei der Evangelischen Heimstiftung (EHS). Er gratulierte im Namen der Geschäftsführung und widmete jeder der drei Bewohnerinnen ein selbst geschriebenes Gedicht. Ulrike Faulhaber überreichte als Mitglied des Ludwigsburger Gemeinderats Blumen an die Jubilare. „Was uns alle besonders bewegt sind die Erfahrungen und Erlebnisse, die unsere Bewohner in 100 Jahren gesammelt haben. Das sind Geschichten, die das Leben schreibt", fasst Ralf Oldendorf den Nachmittag zusammen.



Und so ist es auch: Edith Walter wurde 1917 in Stuttgart geboren, ist gelernte Buchhalterin und bereiste ein Leben lang die Welt. Amerika, Neuseeland, Afrika und die Karibik waren einige Stationen. 2015 zog sie ins Pflegewohnhaus Wittumhof ein und lernte Martha Schmidt und Irma Rapps kennen, die seit zwei Jahren dort lebten. Martha Schmidt wurde am 2. Januar diesen Jahres 101. Die Krankenschwester ist leidenschaftliche Gärtnerin und erinnert sich an zahlreiche Urlaube mit ihrem Sohn in Norwegen. Irma Rapps arbeitete als Gouvernantin in England und Italien und lernte ihren Mann als Dolmetscherin kennen. Sie feierte am 6. Januar ihren 102. Geburtstag.



Die gemeinsame Feier am 2. Januar bleibt in Erinnerung. „Es ist ein Zeichen besonderer Wertschätzung und großen Vertrauens untereinander, dass wir diesen Tag miteinander gefeiert haben", sagt Hausdirektorin Sabine Fuchs. Prokurist Ralf Oldendorf fügt hinzu: „Wir wünschen weiterhin viel Gesundheit und freuen uns, noch viel mehr Geburtstage mit unseren Bewohnern zu feiern. Da sieht man: Bei der Heimstiftung kann man alt werden".



Das Pflegewohnhaus Wittumhof ist eines der 87 Pflegeeinrichtungen der EHS und wurde 2012 eröffnet. Auf zwei Wohnbereichen wohnen 38 Bewohner in Einzelzimmer zusammen. Neben Kurz- und Dauerpflege bietet das Haus seinen Bewohnern regelmäßig Konzerte, Back- und Kochnachmittage sowie Andachten und Gottesdienste an.

Evangelische Heimstiftung GmbH

