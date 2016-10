Vernissage Begegnung hoch² im Diak Schwäbisch Hall

Am 19. Oktober fand im Diak die Vernissage zu „Begegnung hoch²“ statt. Begrüßt wurden die Gäste mit der Musik vom Duo „Sorelle“, die mit ihrem frischen Rhythmus und nachdenklichen Texten begeisterten. Das Besondere an dieser Ausstellung ist, das zwei Künstler auf zwei Stationen ihre Werke ausstellen: Alisa Deufel und Stefan Labude. Alisa Deufel ist 18 Jahre jung und hat das Down-Syndrom. Stefan Labude, 56, arbeitet an der Johannes-Gutenberg-Schule in Rot am See und war ihr Lehrer. Sie malt Wasserfarben. Er fotografiert.



Um die Zusammenarbeit zwischen Frauenklinik und Therapiezentrum bei dieser Ausstellung zu unterstreichen, eröffnete Prof. Rempen als Chefarzt der Frauenklinik die Vernissage im Therapiezentrum „Jede dritte Minute wird ein Kind mit Down-Syndrom geboren. Diese Ausstellung soll betroffenen Eltern Mut machen. Mit der richtigen Förderung kann etwas Großes und Künstlerisches entstehen“. Die Mutter von Alisa ist sehr stolz. Nachdem sie die Diagnose erhalten hatten, waren die Eltern voller Sorge und Zweifel. Alisa bezauberte jedoch schnell ihre Eltern mit ihrer liebevollen Art und ihrem Lachen. Sie war in manchen Entwicklungsschritten vielleicht etwas hinterher, doch emotional war sie den meisten Gleichaltrigen weit voraus. „Jeder ist einzigartig und wir sind froh Alisa bekommen zu haben“, erzählt Alisas Mutter Birgit Deufel gerührt.



Der zweite Teil der Vernissage fand anschließend auf der Geburtsstation der Frauenklinik im 3. Stock des Diakonie-Klinikums statt. Dort sprach Elisabeth Lay, Leiterin des Therapiezentrums am Diak, über die zentrale Bedeutung von Begegnung in unserem Alltag – sei dies im Klinikum zwischen Patienten und Therapeuten, beim Kontakt zwischen den Künstlern oder wie jetzt zwischen Künstlern und dem Diak. Begegnung sei das Verbindende und Wesentliche. Das Leben habe ganz unterschiedliche Facetten. Das spiegle sich auch in dieser Ausstellung wieder.



Die Künstlerin Alisa Deufel freut sich mit ihrem ehemaligen Klassenlehrer auszustellen. Sie findet ihn cool und beschreibt ihn als einen Musiker und Künstler, der gerne Eis ist und Urlaub macht, aber auch sehr begabt ist. Stefan Labude ist ebenfalls sehr beeindruckt von Alisa Deufel. Schon in der Schule überraschte sie mit ihrem Talent und ihrer Ausdauer. Von Alisa trägt er stets ein selbstgeknüpftes Band in seinem Brillenetui. Dies hatte sie für ein Afrikaprojekt hergestellt, für das sie auch das Taschengeld eines ganzen Jahres spendete. „Diese Geste zeigt, was für ein wunderbarer Mensch Alisa ist“, so Labude, „Ich kenne niemand, der so cool ist wie sie.“



Die Ausstellung im Therapiezentrum und in der Frauenklinik (3. Stock) des Diakonie-Klinikums ist noch bis Ende des Jahres zu sehen. Öffnungszeiten von 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr

