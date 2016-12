Fahrradfahrende Nikoläuse brechen alle Rekorde für die Klinik-Clowns des Diakonie-Klinikums

Sechsundzwanzig Nikoläuse machten sich per Fahrrad am 10. Dezember zu einer Sternfahrt unter dem Motto: „Net schwätza – macha“ auf. Unterwegs beschenkten sie Kinder und machten auf die Arbeit der Klinik-Clowns in der Klinik für Kinder und Jugendliche aufmerksam. Die ca. 35 km Tour ist inzwischen schon zu einer Tradition unter den Beteiligten geworden und in diesem Jahr haben sich bei mildem Winterwetter 26 Nikoläuse auf den Drahtesel geschwungen.



Mit einer Rekordsumme von über 3500 Euro konnten die Nikoläusinnen und Nikoläuse Klinik-Clown Dr. Schruppdiwupp überraschen, denn sie konnten die Spende aus dem vergangenen mehr als verzehnfachen. Nicht nur für den Clownsarzt, sondern auch für alle Kinder der Klinik für Kinder und Jugendliche hatten die freundlichen Nikoläuse eine kleine Überraschung dabei.

