Radsport: Eurosport sichert sich exklusive weltweite TV-Rechte für die neue Six Day Series

.



- Die weltbesten Radprofis setzen auf spannende neue Serie

- Eurosport reguliert Übertragungsrechte der Bahnrad-Serie für 2016/17

- Eurosport unterstreicht seine Position als 'Home of Cycling'



Die neue Serie von Weltklasse-Bahnradevents, die Six Day Series, startet ihre erste Saison bei Eurosport, 'The Home of Cycling'. Eurosport hält die exklusiven weltweiten TV-Rechte* und arbeitet eng mit den Organisatoren zusammen, um durch strategische Sublizensierungsvereinbarungen mit lokalen TV-Anstalten das Wachstum der Serie weltweit zu fördern.



Die Six Day Series, vermarket und betrieben von der Madison Sports Group, präsentiert in einem neuen, innovativen Format die besten Radprofis darunter Mark Cavendish und Sir Bradley Wiggins, die Belgier Kenny de Ketele und Moreno de Pauw oder das französische Gespann Morgan Kneisky und Benjamin Thomas. Sie alle werden sich in einer einzigartigen Partyatmosphäre mit Musik und Entertainment auf der Bahn heiße Duelle liefern.



Der erste Six Day-Event wird ab 25. Oktober 2016 im Lee Valley VeloPark, dem Olympiatrack von London 2012, ausgetragen. Weitere Events der Serie sind in Amsterdam, Berlin und Kopenhagen, ehe die Finalnacht in Palma de Mallorca stattfindet.



Peter Hutton, Eurosport CEO: "Die Six Day Racing Series hat bei Eurosport zweifellos ihr wahres Zuhause gefunden, da wir das ganze Jahr über die Fans mit einem einzigartigen Übertragungskalender an Weltklasse-Radevents begeistern. Wir sind immer auf der Suche nach Innovationen im Sport, sei es mit Augmented Reality, um die Feinheiten des Radsports zu erläutern, oder dem ersten 360° VR Shooting während eines Wettkampfrennens. Angesichts dieses Engagements, neue Wege zu finden, um den Fans ihren Sport noch näher zu bringen, sind wir natürlich besonders erfreut, mit Six Day Racing zusammenzuarbeiten und unterstützen ihr Bestreben, den Bahnradsport zu verbessern."



Mark Darbon, CEO der Madison Sports Group, erklärt: "Die Six Day Series bringt eine Sportdisziplin mit einer fantastischen Geschichte auf den neuesten Stand, und dabei einen qualitativ hochwertigen Live-TV Partner zu haben, ist entscheidend. Eurosport kennt sich im Radsport aus und ist der perfekte Partner für die erste Six Day Series. Wir haben den Sechs-Tage-Rennen eine Verjüngungskur verpasst, um sie spannender, aufregender und nahbarer für die Zuschauer zu gestalten, egal ob in der Halle vor Ort oder am heimischen Fernseher. Wir können es kaum erwarten, dass es endlich losgeht."



In sechs aufeinanderfolgenden Nächten, konkurrieren bei den Six Day Events jeweils Teams von zwei Fahrern in mehreren Rennen und verschiedenen Disziplinen wie Sprint- oder Ausdauerrennen um die Meisterkrone. Der Eckpfeiler der Events ist das Madison-Rennen, in dem sich die Fahrer in die Rennaction immer wieder ein- und ausklinken und so ein überzeugendes und hochtaktisches Rennen kreieren.



Neben den Elite-Männern gibt es während der Serie einen Elite-Frauen Omnium-Wettkampf, bei dem es darum geht, sich für das spektakuläre Finale auf Palma de Mallorca am 17. März 2017 zu qualifizieren.



Die Partnerschaft mit der Six Day Series beinhaltet zukunftsweisende Produktionsaktivitäten, um die Fans noch näher an die Action heranzuführen, darunter On-Bike-Kameras, Echtzeit-Geschwindigkeit sowie Herzfrequenz und Kadenzdaten der Athleten. Zum ersten Mal im Bahnradsport wird ein Standort-Tracking für jeden Fahrer integriert, um den Rennen besser als jemals zuvor folgen zu können.



Die Serie wird auf allen Eurosport Sendern und Plattformen übertragen, inklusive dem Eurosport Player, dem digitalen Aboservice, der Fans die Chance bietet, exklusive Inhalte live oder auf Abruf zu sehen.



Der Rennkalender der Six Day Series 2016/17:



London: 25. - 30. Oktober 2016

Amsterdam: 6. - 11. Dezember 2016

Berlin: 19. - 24. Januar 2017

Kopenhagen: 26. - 31. Januar 2017

Palma de Mallorca (Finale): 17. März 2017



Weitere Informationen zur Six Day Series finden Sie here.



*Keine Exklusivität in Großbritannien

Über EUROSPORT - A Discovery Brand

Eurosport ist die führende pan-europäische Sport-Plattform. Als Teil von Discovery Communications, dem weltweit führenden Medienunternehmen für Non-Fiction Inhalte, begeistert Eurosport die Fans getreu dem Motto "Fuel Your Passion" für die großen Sportmomente - mit überzeugenden Inhalten, technischen Innovationen und großartigem Storytelling. Eurosport erreicht mit seinen Sender Eurosport 1, Eurosport 2 und Eurosportnews 228 Mio. kumulierte Abonnenten in 93 Ländern in Europa, Asien-Pazifik, Afrika und dem Nahen Osten. Eurosport.com hat sich mit bis zu 14 Mio. Visitors pro Monat als Sportportal Nr. 1 in Europa etabliert. Der Eurosport Player bietet in 52 Ländern jederzeit, überall und auf allen Endgeräten stets direkten Zugang zum Live-Programm der Eurosport Sender und zu attraktiven Bonusinhalten. Eurosport Events sind die Experten in Management, Organisation und Promotion von internationalen Weltklasse-Sportevents. Mehr Informationen unter corporate.eurosport.com





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren