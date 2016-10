"DRONE RACING" starten ab November bei Eurosport durch

Wesentlicher Bestandteil der Eurosport-Strategie, innovative Inhalte zu präsentieren

Vertrag betrifft 70 Länder in ganz Europa und im Asien-Pazifik-Raum

Eurosport exklusiver Vertriebspartner der DR1





Eurosport erweitert sein Rechte-Portfolio an innovativen und modernen Sportangeboten und wird exklusiver Partner der DR1 Racing, der führenden Drohnen-Rennserie, in 70 Ländern im europäischen und asiatisch-pazifischen Raum. Die erste Station des DR1 Invitational aus Los Angeles (USA) wird bei Eurosport 1 am Dienstag, den 8. November 2016, um 23 Uhr ausgestrahlt.



Bei den Drohnen-Rennen gilt es, mit den Fluggeräten so schnell wie möglich komplexe Hindernisparcours zu überwinden. Eurosport geht damit einen weiteren Schritt, eine breite Masse mit aufregenden und aufstrebenden Sportarten über all seine Plattformen hinweg zu begeistern.



Eurosport überträgt im nächsten Jahr drei weitere Rennserien, darunter die DR1 Champions Series, die 2017 erstmals in vielen Metropolen weltweit Station macht, und die DR1 Micro Series. Zusätzlich dazu gibt es auf Eurosport.de die Begleitserien sowie spektakuläre Highlight-Clips, Outtakes und Interviews mit den talentiertesten Dronen-Piloten zu sehen.



Eurosport übernimmt darüber hinaus auch die globalen Sublizensierungsrechte der DR1 (mit Ausnahme der USA).



Stars wie Tommy "Ummagawd" Tabajia aus den USA, Luke "BanniUK" Bannister aus Großbritannien und Australiens Chad "FinalGlideAUS" Nowak sind nur einige der Piloten, die die Szene in den letzten Jahren geprägt haben. In der DR1 Champion Series kämpfen mehrere Profiteams rund um den Globus um den Weltmeistertitel.



Eurosport-CEO Peter Hutton erklärt: "Eurosport ist ständig auf der Suche nach Innovationen und technischem Fortschritt, sei es durch "Virtual Reality-Content" in unserer Berichterstattung oder durch revolutionäre, aufstrebende Sportarten die die Sportfans begeistern. Der kontinuierliche Aufstieg des eSports ist beeindruckend, und wie DR1 das Thema nun mit eher traditionellen Sportwettkämpfen verbindet, ist ein aufregendes Projekt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit DR1 und bieten den Fans die Möglichkeit, alle Facetten dieser neuen spannenden Sportart auf allen Eurosport-Plattformen zu verfolgen."



Brad Foxhoven, Gründer von DR1 Racing ergänzt: "Wir freuen uns einer so breiten Zuschauerschaft, wie der von Eurosport, einen Sport zu präsentieren, der die Formel 1, NASCAR und den eSports kombiniert.



Durch die Möglichkeiten von Eurosport 'Drone Racing‘ nicht nur in seinem linearen Fernsehprogramm, sondern auch in seinen digitalen und Social-Media-Plattformen zu integrieren, sind die Entwicklungspotentiale für 'Drone Racing‘ sowohl reichweitentechnisch als auch innovativ erfolgreich zu sein, grenzenlos."



Weitere Informationen über DR1 Racing finden Sie hier: http://dr1racing.tv/

Über EUROSPORT - A Discovery Brand

Eurosport ist die führende pan-europäische Sport-Plattform. Als Teil von Discovery Communications, dem weltweit führenden Medienunternehmen für Non-Fiction Inhalte, begeistert Eurosport die Fans getreu dem Motto "Fuel Your Passion" für die großen Sportmomente - mit überzeugenden Inhalten, technischen Innovationen und großartigem Storytelling. Eurosport erreicht mit seinen Sender Eurosport 1, Eurosport 2 und Eurosportnews 236 Mio. kumulierte Abonnenten in 93 Ländern in Europa, Asien-Pazifik, Afrika und dem Nahen Osten. Eurosport.com hat sich mit bis zu 14 Mio. Visitors pro Monat als Sportportal Nr. 1 in Europa etabliert. Der Eurosport Player bietet in 52 Ländern jederzeit, überall und auf allen Endgeräten stets direkten Zugang zum Live-Programm der Eurosport Sender und zu attraktiven Bonusinhalten. Eurosport Events sind die Experten in Management, Organisation und Promotion von internationalen Weltklasse-Sportevents. Mehr Informationen unter corporate.eurosport.com

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren