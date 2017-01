EEX erreicht neue Rekorde an den Terminmärkten für Milchprodukte und CO2-Rechte

Im Dezember 2016 hat die European Energy Exchange (EEX) am Strom-Terminmarkt ein Volumen von 287,4 TWh erzielt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg das Gesamtvolumen damit um 23 Prozent (Dezember 2015: 233,6 TWh).



Die Strom-Futures für Deutschland/Österreich leisteten mit 205,2 TWh den größten Beitrag zum Gesamtvolumen. Gegenüber dem Vorjahr stieg das Volumen in diesem Markt um 43 Prozent (Dezember 2015: 143,8 TWh). Auch der spanische Strommarkt verzeichnete mit 6,7 TWh ein deutliches Wachstum von 52 Prozent gegenüber Vorjahr (Dezember 2015: 4,4 TWh).



Im Gesamtvolumen am Strommarkt sind 142,3 TWh enthalten, die an der EEX zum Clearing registriert wurden. Clearing und Abwicklung aller Geschäfte erfolgte durch die European Commodity Clearing (ECC).



Emissionsrechte



Am Emissionsrechtemarkt der EEX wurden im Dezember insgesamt 117,6 Mio. Tonnen CO2 und damit mehr als das Doppelte des Vorjahresvolumens umgesetzt (Dezember 2015: 48,9 Mio. Tonnen CO2). Dazu trug insbesondere der EUA-Terminmarkt bei, der sich mit einem neuen Monatsrekord von 79,5 Mio. Tonnen CO2 gegenüber dem Vorjahr mehr als verfünffachte (Dezember 2015: 14,8 Mio. Tonnen CO2). In den Primärmarktauktionen wurden zudem 36,2 Mio. Tonnen CO2 versteigert.



Agrarprodukte



Im Dezember wurden insgesamt 5.046 Kontrakte in den Agrarprodukten gehandelt. Damit hat sich das Volumen gegenüber Vorjahr nahezu verdoppelt (Dezember 2015: 2.585 Kontrakte). Dazu trug insbesondere der Terminmarkt für Milchprodukte bei, an dem im Dezember erstmals mehr als 10.000 Tonnen Warenäquivalent (2.563 Kontrakte, entspricht 12.815 Tonnen) gehandelt wurden. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Anstieg von 175 Prozent (Dezember 2015: 932 Kontrakte, 4.660 Tonnen).



Neue Teilnehmer



Im Dezember hat die EEX Edlo Energy S.p.A., Mailand, und Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, als neue Handelsteilnehmer zugelassen. Darüber hinaus hat ED&F Man Capital Markets Limited, London, ihre Mitgliedschaft auf den Handel am Terminmarkt für Strom sowie am Spot- und Terminmarkt für Emissionsberechtigungen erweitert.

European Energy Exchange AG

Die European Energy Exchange (EEX) ist die führende europäische Energiebörse. Sie entwickelt, betreibt und vernetzt sichere, liquide und transparente Märkte für Energie- und Commodity-Produkte. An der EEX werden Kontrakte auf Strom, Kohle und Emissionsberechtigungen sowie Fracht- und Agrarprodukte gehandelt oder zum Clearing registriert. Zur EEX-Gruppe gehören weiterhin EPEX SPOT, Powernext, Cleartrade Exchange (CLTX), Gaspoint Nordic und Power Exchange Central Europe (PXE). Clearing und Abwicklung der Handelsgeschäfte übernimmt das Clearinghaus European Commodity Clearing (ECC). Die EEX ist Mitglied der Gruppe Deutsche Börse.



