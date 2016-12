Wien schaut nach Mülheim an der Ruhr

„Wenn es eine Sprache gibt, die in der ganzen Welt verstanden wird, dann ist es die Musik“, stellt der Bürgermeister der Stadt Wien, Dr. Michael Häupl, in seiner Grußbotschaft an die Gäste des „Wiener Neujahrskonzertes“ am 6. Januar in der Stadthalle Mülheim an der Ruhr treffend fest. Das Europäische Festival Orchester unter der Leitung des österreichischen Dirigenten Alexander Steinitz bringt an diesem Abend die "schöne blaue Donau" an die Ruhr (Beginn 20 Uhr). Alexander Steinitz freut sich über die offizielle Unterstützung aus seiner Heimatstadt und verspricht: „Es wird ein wunderbarer Abend.“



Auf dem Programm des groß besetzten Orchesters stehen Meisterwerke der Wiener Johann Strauss-Dynastie mit ihren Hauptprotagonisten Johann Strauss Vater sowie seinen drei Söhnen Johann, Josef und Eduard Strauss. „Der Donauwalzer ist gleichsam zur inoffiziellen Nationalhymne Österreichs und zur internationalen Kennmelodie Wiens geworden“, sagt der Wiener Bürgermeister Häupl weiter in seinem Gruß nach Mülheim, weshalb gerade dieser Walzer – wie auch der berühmte Radetzkymarsch – auf keinen Fall fehlen darf. Wie beim Wiener Vorbild wird es auch beim Neujahrskonzert in Mülheim reichlich Blumenschmuck geben: Amaryllis, Rosen und Gerbera in Pastellfarben werden den Saal verschönern. "Die Konzertgäste sollen übrigens nicht nur mitklatschen", kündigt Dirigent Steinitz an, "Wir freuen uns, wenn sie noch eine weitere Sitte der Wiener Ballsaison pflegen: Am Ende des Konzertabends sind alle eingeladen, sich ein paar Blüten aus der Dekoration zur Erinnerung mit nach Hause zu nehmen."



Tickets gibt es bei der Mülheimer Touristinfo im Medienhaus, unter www.e-f-o.eu, an den bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen, unter www.eventim.de oder unter der Tickethotline 018 06 - 57 00 00.

