Im Walzertakt ins neue Jahr

„Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, berichtet Alexander Steinitz wenige Wochen vor seinem großen Abend, „Ich habe aus Mülheim schon viele begeisterte Stimmen vernommen.“ Am 6. Januar 2017 führt der österreichische Dirigent mit dem Europäischen Festival Orchester in der Stadthalle Mülheim an der Ruhr erstmals ein „Wiener Neujahrskonzert“ auf. Im Mittelpunkt steht dabei die Musik der Wiener Strauss-Dynastie, der Brüder Johann, Josef und Eduard Strauss. Zwei bereits sehr erfolgreiche junge Sänger, Désirée Brodka und Juraj Holly, werden das Programm ergänzen. „Diese Musik vermittelt Lebensfreude und Optimismus“ ortet Steinitz als Grund für die Liebe vieler Menschen zur Musik der Strauss-Dynastie.



Dass er mit seinem Orchester die Känge von der "Schönen blauen Donau" an diie Ruhr bringt, hat für den Dirigenten fast schon Symbolcharakter. "Musik verbindet Völker – ebenso wie Flüsse“, sagt er. "Die Ruhr und die Donau sind ja durch ein Netz aus Wasserstraßen und Flüssen auch miteinander verbunden." Der Donauwalzer als Melodie der Begegnung – der Vergleich passt. Doch auch als Jungbrunnen taugt die Musik der Strauss-Dynastie: Feldmarschall Radetzky beispielsweise, Namenspate für den berühmten Radetzky-Marsch, wurde auf eigenes Ersuchen erst im Alter von 90 Jahren in den Ruhestand versetzt, nachdem er 72 Jahre und unter fünf Kaisern gedient hatte. „Der Donauwalzer und der Radetzky-Marsch dürfen also nicht fehlen“ bestätigt Steinitz die Erwartungen in ein „Wiener“ Neujahrskonzert. Alexander Steinitz, der Wiener Walzerklänge an Neujahr in der Vergangenheit bereits bis New York gebracht hat, verspricht: „Es wird ein mitreißender Abend.“



Die Mülheimer Woche verlost fünf Mal je zwei Karten für dieses außergewöhnliche Konzertereignis. Wer nicht gewinnt, sollte sich alsbald seine Tickets sichern, die sich im Übrigen auch hervorragend als Geschenke unter dem Weihnachtsbaum eignen. Karten gibt es ab € 27,50.- bei der Mülheimer Touristinfo im Medienhaus, an den bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen, unter www.eventim.de oder unter der Tickethotline 0 18 06 - 57 00 00.

