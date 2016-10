Stefanie Heinzmann zur Halloweensaison im Europa-Park

Einmal ein fieses Monster sein, konnte Stefanie Heinzmann am 27. Oktober 2016 im Europa-Park. Passend zur Halloweensaison in Deutschlands größtem Freizeitpark wurde aus der sympathischen Schweizerin ein gruseliges Skelett, das es liebte, ihre Freunde mit kleinen Späßen zu erschrecken. Auch wilde Achterbahnfahrten kamen nicht zu kurz. Hoch hinaus ging es mit der Stahlachterbahn Silver Star. Die Holzachterbahn WODAN - Timburcoaster wirbelte selbst die wildeste Halloweenfrisur durcheinander. „Es ist immer wieder ein großer Spaß, mit Freunden in den Europa-Park zu kommen. Ich bin ein großer Achterbahnfan“, zeigte sich die Sängerin begeistert. „Hier kann man wieder zum Kind werden.“ Besonders die Halloween-Zeit, zu der 180.000 Kürbisse im ganzen Park verteilt sind, hat es Stefanie Heinzmann angetan. Da kann man als Kobold ganz unbemerkt durch den besten Freizeitpark der Welt schleichen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren