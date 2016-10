Un « Creative Lab » pour une écologie industrielle et territoriale dans l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau

Le 11 octobre 2016, le World Forum for a Responsible Economy à Strasbourg a accueilli un Creative Lab sur le thème « Comment construire une démarche d’écologie industrielle et territoriale transfrontalière dans l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau ».



Le World Forum for a Responsible Economy, coordonné par le Réseau Alliance à Lille, s’inscrit dans toute une série de manifestations pendant une semaine à travers la France. L’édition alsacienne est organisée par Idée Alsace.



En tant que partenaire de réseau, l’Eurodistrict a co-organisé un « Creative Lab » franco-allemand. Un Creative Lab est une session d’intelligence collective ou de co-working d’une heure trente avec une cinquantaine de personnes.



Le Creative Lab de l’Eurodistrict s’est penché sur les potentiels supplémentaires en termes d’économie d’énergie et de ressources qui peuvent être réalisés en plus du management énergétique habituel si les flux d’énergie et de ressources sont optimisés entre entreprises (concept d’écologie industrielle et territoriale, EIT). Les « déchets » d’une entreprise peuvent devenir la matière première d’une autre. Certaines infrastructures peuvent être utilisées ensemble, des trajets de transport peuvent être raccourcis, etc. Un tel projet a notamment été réalisé avec des entreprises du port autonome de Strasbourg. Les participants du Creative Lab ont échangé sur les questions suivantes: comment de telles approches peuvent-elles s’appliquer sur une base transfrontalière ? Quels sont les obstacles et les leviers?



« Le développement de l’écologie industrielle et territoriale est une évidence pour l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau car nous nous inscrivons précisément sur un territoire et dans un bassin industriel cohérent. Le Rhin ne doit pas être un obstacle mais au contraire un trait d’union entre les industries qui le bordent, notamment celles qui se trouvent en zone portuaire. Notre stratégie pour 2017 sera axée sur l’environnement et le Creative Lab nous a apporté des pistes précieuses pour notre travail l’an prochain » a déclaré Anika Klaffke, Secrétaire générale de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau.



Le Creative Lab en détail :



Sabrina Brullot de l’Université Technologique de Troyes a d’abord présenté le concept d’EIT qui s’inspire du caractère cyclique du fonctionnement des écosystèmes naturels : vers un « écosystème industriel » et qui permet de réaliser des économies de coûts, de réduire l’impact environnemental et d’augmenter l’attractivité et la compétitivité d’un territoire.



Maryse Demissy de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) et son homologue allemand de l’Industrie-und Handelskammer (IHK), André Olveira, ont caractérisé le territoire de l’Eurodistrict, en termes de tissu économique mais aussi en termes d’enjeux liés aux différentes pratiques, réglementations et approches. Ils en ont conclu que pour atteindre les objectifs d’efficacité énergétique et de ressources il faut



raisonner en flux et en points de collecte et ne pas se laisser freiner par une « simple rivière comme le Rhin ».



M. Frédéric Doisy du Port Autonome de Strasbourg (PAS), et Michel Chalot du Groupement des Usagers du Port (GUP) et des transports Chalot ont présenté la démarche d’EIT qui a été initiée au Port Autonome de Strasbourg en 2013, co-financé par le PAS, l’ADEME, la Région, l’Eurométropole de Strasbourg et le GUP et animé par Idée Alsace. Des synergies importantes ont été identifiées et mises en oeuvre et la démarche est maintenant prête à être étendue. Pourquoi pas aux entreprises voisines du Port de Kehl ?



Les participants ont ensuite travaillé en atelier par groupes. Ils ont débattus des facteurs de succès pour une démarche transfrontalière, des étapes et des acteurs essentiels. Les participants ont tous reconnu l’importance du potentiel de l’EIT, même si les premiers pas ne sont pas aisés. Un des éléments-clé réside dans les « facilitateurs », aussi bien au niveau technique, financier, organisationnel que linguistique et culturel. Les autres éléments déterminants sont une gouvernance partagée et pérenne ainsi qu’une communication démontrant les bénéfices économiques et écologiques pour tous les acteurs engagés. Le développement de l’EIT repose sur des rencontres régulières, une approche souple, des formations et un soutien initial aussi bien financier que politique.

