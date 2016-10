Werksbesichtigung bei Soprema

Die neue Produktionsstätte von Soprema öffnete im Sommer letzten Jahres ihre Tore. Der EUROBAUSTOFF-Industriepartner bietet neben den Abdichtungssystemen aus Bitumenbahnen bzw. Kunststoffbahnen ein abgerundetes Sortiment rund um das Thema Flachdach. So werden in Oberroßbach (Rheinland-Pfalz) in Kürze auch Dämmstoffe aus Polyurethan hergestellt. Das Leistungsportfolio erstreckt sich damit von Abdichtungssystemen aus Bitumen und Kunststoff über Flüssigkunststoffe bis hin zu Dämmsystemen. Anlass für Geschäftsführer Winfried Traub, die Spezialisten des Bereichs Dach&Fassade/Baumetalle zu einer Werksbesichtigung mit anschließender Schulung einzuladen.



Gerne machten sich die Gäste aus Bad Nauheim Ende September mit den neuesten Technologien zur Produktion hochwertiger Abdichtungssysteme vertraut. Nach wie vor ist Bitumen das in Deutschland am meisten eingesetzte Material zur Abdichtung von flachen bzw. flach geneigten Dächern. Wie schnell und effizient die Verlegung solcher Bahnen erfolgen kann, wurde im Praxisteil vermittelt. Je nach Aufbau und Unterkonstruktion des jeweiligen Daches werden entweder kaltselbstklebende Bahnen eingesetzt oder im Flämmverfahren aufgebrachte Schweißbahnen. Beeindruckend wirkte es auf die Teilnehmer außerdem, wie konsequent Soprema nicht nur auf Innovation setzt, sondern auch auf Nachhaltigkeit. So liefert beispielsweise der Einsatz von erneuerbaren Energien durch Sonne, Wind und Wasser zwei Drittel der benötigten Energie für den Standort.



An den Produktionsstandort angegliedert ist das hochmoderne Schulungszentrum "Wissenswerk", in dem sowohl theoretische als auch praktische Lehrveranstaltungen für den Handwerker oder Mitarbeiter aus dem Fachhandel angeboten werden.

