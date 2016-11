Erfolgreich mit exklusiven Fachgruppen-Sortimenten

Der Bereich Fliesen/Naturstein ist zwar der kleinste Sortimentsbereich der EUROBAUSTOFF, seit mittlerweile zehn Jahren aber ein Garant für die prozentual höchsten Umsatzsteigerungen in einem gesättigten Markt. Den größten Anteil daran haben die 23 Mitglieder der Fachgruppe Fliesen/Naturstein, die am 26. Oktober auf Einladung des verantwortlichen Bereichsleiters Klaus Kühn zur letzten diesjährigen Fachgruppentagung nach Bad Nauheim kamen.



Sehr zufrieden zeigten sich die Fliesenspezialisten auch mit dem Wachstum 2016, das bis Ende Oktober mit rund 9 % über Branchendurchschnitt lag. Ein wichtiger Umsatzbringer sind für sie die Eigenmarken Cerabella und Ceratec, die der Fachgruppe exklusiv vorbehalten sind. Diese Marken permanent mit aktueller Ware zu versorgen, ist ein strategisch wichtiges Arbeitsfeld auf jeder Tagung. Diesmal wurden natürlich auch die aktuellen



Trends von der Cersaie mit berücksichtigt und in das vorhandene Eigenmarken-Sortiment aufgenommen.



Da die Tagung erstmals im neuen Anbau der Bad Nauheimer Zentrale veranstaltet wurde, lernten die Fliesenprofis auch den neuen Musterraum der EUROBAUSTOFF kennen. Er ist mit den zukunftsweisenden Präsentationsmöglichkeiten ausgestattet, die die Kooperation im vorigen Jahr auf dem FORUM in Köln unter dem Projekt „Ausstellung 2020“ vorstellte. Alle Details können jetzt in der EUROBAUSTOFF Zentrale live erlebt werden.



„Unsere Fachhändler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wollen auch im kommenden Jahr wieder überdurchschnittlich wachsen“, betonte Klaus Kühn nach der Sitzung. „Sie setzen dabei auf ihre Fachkompetenz, moderne Präsentationsformen und die Neuheiten unserer Exklusivmarken.“

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren