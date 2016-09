Bargeldloses Bezahlen in Deutschland auf dem Vormarsch

Das bargeldlose Bezahlen mit der girocard wird immer beliebter. Eine aktuelle Statistik der Deutschen Kreditwirtschaft belegt die Rolle der girocard als führendes Kartenzahlungsmittel. So konnte das Kartenzahlungsverfahren der deutschen Banken und Sparkassen seine Transaktionszahlen und Umsätze im ersten Halbjahr 2016 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich steigern. Von Januar bis Juni dieses Jahres wurden rund 1,34 Milliarden Bezahlvorgänge mit der girocard durchgeführt. Dabei wurden insgesamt rund 69 Milliarden Euro umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung von rund 6,3 Prozent bei den Transaktionszahlen sowie von rund 3,5 Prozent bei den Umsätzen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2015.



Die Zahlen unterstreichen die führende Rolle der girocard auf dem deutschen Zahlungsmittelmarkt. Darüber hinaus zeigen die divergierenden Zuwächse bei Transaktionszahlen und Umsätzen, dass die girocard immer häufiger auch bei kleineren Beträgen zum Einsatz kommt, denn der durchschnittliche Bezahlbetrag lag im ersten Halbjahr 2016 bei 51,40 Euro und damit rund 2,5 Prozent unter dem Vorjahreswert (52,75 Euro im ersten Halbjahr 2015).



Auch bei den Händlern ist die Beliebtheit der girocard ungebrochen. Insgesamt waren im Juni 2016 rund 781.000 girocard-Terminals aktiv in Betrieb. Das sind 1,4 Prozent mehr als im Vorjahrszeitraum.



Um die positive Entwicklung der girocard fortzusetzen, wird das beliebte Bezahlverfahren auch in Zukunft um neue Funktionen ergänzt:



Um neue Funktionen für die girocard zu entwickeln, wurde im Frühjahr 2016 der Innovationsstandort „girocard city" in Kassel eröffnet. Dort werden sämtliche neue Funktionen im Zusammenhang mit der girocard – zunächst auf regionaler Ebene – auf ihre Alltagstauglichkeit hin erprobt, bevor über den deutschlandweiten Einsatz entschieden wird.



Neben den bewährten Funktionen auf Basis von Chip & PIN zeigt die Deutsche Kreditwirtschaft in Kassel, dass auch neue Technologien rund um das kontaktlose Bezahlen (NFC-Technologie) hoch im Kurs stehen. Bis Jahresende werden deutschlandweit insgesamt 14 Millionen girocards ausgegeben sein, die kontaktloses Bezahlen ermöglichen. Zudem werden auch die girocard-Terminals umgestellt, um Schritt für Schritt eine flächendeckende Akzeptanz von NFC-basierten Bezahlmitteln zu ermöglichen.



Über die girocard



Rund 100 Millionen girocards und Kundenkarten von Banken und Sparkassen gibt es in Deutschland. „girocard" ist der übergeordnete und neutrale Rahmen der Deutschen Kreditwirtschaft für ihre zwei bewährten Debitkarten-Zahlungssysteme: Das PIN-gestützte Bezahlen im Handel und die Bargeldbeschaffung an den Geldautomaten in Deutschland („Deutsches Geldautomaten-System"). Mit der persönlichen Geheimzahl PIN (Personal Identification Number) garantiert die Deutsche Kreditwirtschaft den stets sicheren und einfachen Einsatz des girocard-Systems. Mit der GeldKarte (kontaktbehaftet) und girogo (kontaktlos) bietet die Deutsche Kreditwirtschaft im Rahmen der girocard zusätzlich eine Prepaid-Bezahlfunktion als Kleingeldersatz sowie zahlreiche Zusatzfunktionen wie zum Beispiel die Speicherung elektronischer Tickets, das Jugendschutzmerkmal oder die Möglichkeit zur diskreten Subventionierung. Der Name und das Logo girocard wurden 2007 von der Deutschen Kreditwirtschaft eingeführt.



Weitere Informationen unter www.girocard.eu

Über die EURO Kartensysteme GmbH

Als Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Kreditwirtschaft übernimmt die EURO Kartensysteme GmbH Aufgaben im gemeinsamen Interesse der deutschen Banken und Sparkassen im Bereich des kartengestützten Zahlungsverkehrs. Die EURO Kartensysteme GmbH konzentriert sich dabei insbesondere auf zentrale Aufgaben und Serviceleistungen, wie z. B. die MasterCard-Lizenzverwaltung, die Entwicklung von operationalen Sicherheitsstandards, Methoden der Missbrauchsbekämpfung sowie das Marketing für die girocard und ihre Prepaid-Bezahlfunktionen GeldKarte (kontaktbehaftet) und girogo (kontaktlos) sowie die weiteren Funktionen auf dem Chip.



