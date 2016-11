EurimPharm spendet für benachteiligte Kinder im Berchtesgadener Land

7.800 Euro für ein Kinderlächeln



Über ein Seil tanzen, Bälle jonglieren oder raffinierte Kunststücke einstudieren – acht Tage lang wird sich für die Kinder im Heilpädagogischen Zentrum Piding im kommenden Jahr alles um den Auftritt in der Manege drehen. Die Kinder mit speziellen Bedürfnissen können verschiedenen Zirkus-Techniken ausprobieren und in die Welt von Artisten, Clowns und Zauberkünstlern eintauchen, bevor sie das Einstudierte im Rahmen einer großen Abschlussveranstaltung Eltern, Freunden und interessierten Besuchern präsentieren. Möglich wird diese Aktion durch eine Spende der EurimPharm Arzneimittel GmbH: Der Arzneimittelimporteur finanziert die Kooperation mit dem Zirkus Toussini, einem der führenden Anbieter von zirkuspädagogischen Projekten in Deutschland. Wie Geschäftsführerin Dr. Friederike Hrubesch-Mohringer im Rahmen der Spendenübergabe am Mittwoch, 23. November, in Piding mitteilte, wird EurimPharm die Aktion mit insgesamt 7.800.- Euro unterstützen.



„Es ist uns ein Herzensanliegen, den Kindern des Heilpädagogischen Zentrums an Weihnachten eine besondere Freude zu machen,“ so Hrubesch-Mohringer. „Wir hoffen sehr, dass die Vorfreude auf die anstehenden Zirkustage über die Weihnachtszeit hinaus anhält und das Training mit den Clowns und Artisten für die Kinder zu einem unvergesslichen Erlebnis wird“. Für das Projekt kommen mobile Zirkuspädagogen in das Heilpädagogische Zentrum und erarbeiten gemeinsam mit den Kindern Kunststücke und Darbietungen. Dabei stehen die Stärken und die Kreativität jedes einzelnen Kindes im Vordergrund. Ziel ist es, neben der Schulung motorischer Fähigkeiten vor allem Selbstvertrauen, Selbstständigkeit, soziale Kompetenz sowie Durchhaltevermögen der Kinder zu fördern. Weitere Informationen unter http://www.toussini.de.



„Zirkus steht nicht nur für Lebensfreude, er ist auch ein guter Ort, an dem jeder seine ganz individuellen Stärken einbringen kann. Hier ist jedes Kind, ganz unabhängig von seinen Entwicklungsverzögerungen oder geistigen und körperlichen Behinderungen gefragt. Wir freuen uns sehr, dass uns die EurimPharm ermöglicht, an diesem tollen Projekt teilzunehmen“, so Horst Riß, 1. Vorsitzender des Fördervereins des Heilpädagogischen Zentrums.



Die Spende für das Heilpädagogische Zentrum Piding findet im Rahmen der alljährlichen EurimPharm-Weihnachtsaktion „Spenden statt Schenken“ statt. Doch nicht nur an Weihnachten setzt sich EurimPharm für seine Mitmenschen ein: 2015 spendete der Arzneimittelimporteur Medikamente im Gesamtwert von 200.000.- Euro an humedica e.V. Auch 2016 unterstützt EurimPharm die internationale Hilfsorganisation mit bisher rund 180.000 Euro. Humedica e.V. leistet seit 1979 in über 90 Ländern humanitäre Hilfe. Ziel ist es, vor allem Menschen zu unterstützen, die durch Katastrophen und strukturelle Armut in Not geraten sind.









Die EurimPharm Arzneimittel GmbH ist der älteste und einer der führenden Re- und Parallelimporteure von Arzneimitteln in Deutschland. Das pharmazeutische Unternehmen führt preisgünstige Originalpräparate namhafter Hersteller aus verschiedenen europäischen Ländern nach Deutschland ein und beliefert damit fast alle der ca. 21.500 Apotheken sowie sämtliche Pharma-Großhändler im gesamten Bundesgebiet. Das inhabergeführte Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von rund 350 Mio. Euro und beschäftigt knapp 500 Mitarbeiter. Hauptsitz ist das oberbayerische Saaldorf-Surheim. EurimPharm wurde mehrfach als herausragender Apothekenpartner ausgezeichnet und erhielt 2009 bereits zum zweiten Mal den Preis "Bayerns Best 50" als eines der innovativsten und wachstumsstärksten Unternehmen des Freistaates.

