"Global Sale": Mit Etihad die Welt entdecken - schon ab 395 Euro

Von Abu Dhabi aus Sanddünen in der Wüste erkunden und arabische Kultur in der Scheich-Zayid-Moschee entdecken oder in Sydney Großstadtflair erleben und danach am Bondi Beach entspannen: Im Rahmen des Global Sale bei Etihad Airways können Weltenbummler ab sofort bis zum 20. November 2016 besonders günstige Tickets für Business und Economy Class Reisen zu ausgewählten Zielen auf der ganzen Welt buchen. Das Global Sale-Angebot gilt für Reisen ab sofort bis zum 30. Juni 2017 ab München, Düsseldorf, Frankfurt und Berlin.



Gebucht werden kann unter www.etihad.com/de sowie in Reisebüros.



Alle Angebote auf einen Blick:



Economy Class

Abu Dhabi ab 395 €*

Ho-Chi-Minh City ab 445 €*

Singapur ab 445 €*

Colombo ab 445 €*

Kuala Lumpur ab 445 €*

Mumbai ab 449 €*

Phuket ab 495 €*

Malediven ab 495 €*

Melbourne ab 889 €*

Sydney ab 895 €*



Business Class

Abu Dhabi ab 1.589 €*

Ho-Chi-Minh City ab 1.589 €*

Singapur ab 1.589 €*

Colombo ab 1.589 €*

Bangkok ab 1.589 €*

Mumbai ab 1.589 €*

Phuket ab 1.589 €*

Malediven ab 1.589 €*

Melbourne ab 3.489 €*

Sydney ab 3.489 €*



Alle Preise sind ab-Preise.



* Es gelten besondere Buchungsbestimmungen. Begrenztes Platzangebot. Ausschlusszeiten: nicht gültig für Hinflüge zwischen 16.-27.12.16 & 07.-16.04.17 sowie Rückflüge zwischen 1.-10.01. & 14.-23.04.17. Für Abflüge an einem Freitag oder Samstag sowie Rückflüge an einem Freitag, Samstag oder Sonntag kann eine zusätzliche Gebühr anfallen. Der Rabatt ist nur buchbar bis 20.11.16, für Reisen zwischen ab sofort bis 30.06.17, und für Reisen nach Bangkok, Phuket und Colombo zwischen 18.04.- 30.06.17



Preisbeispiele für Hin- und Rückflug in der Economy bzw. Business Class inkl. Steuern und Gebühren (exklusive eventueller Servicegebühren) für Flüge unter Etihad Flugnummer. Tarife variieren u.a. aufgrund von unterschiedlichen Flughafensteuern, die beim Zeitpunkt der Buchung bestätigt werden. Der Fluggast ist für gültige Visa und Reisedokumente verantwortlich. Bitte überprüfen Sie die jeweiligen detaillierten Tarifbedingungen. Eine Liste aller verfügbarer Ziele sowie der detaillierten Buchungsbestimmungen finden Sie auf etihad.com.

Etihad Airways

Die Etihad Aviation Group (EAG) ist eine umfangreiche globale Luftfahrt- und Reise-Gruppe. Sie besteht aus vier Geschäftsbereichen: Etihad Airways, die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, Etihad Engineering, Hala Group und den Airline Equity Partners. Die Gruppe verfügt über Minderheitsbeteiligungen an sieben Fluggesellschaften: airberlin, Air Serbia, Air Seychelles, Alitalia, Jet Airways, Virgin Australia und der Schweizer Fluggesellschaft Etihad Regional, betrieben von Darwin Airline.



Von ihrem Drehkreuz am Abu Dhabi International Airport bedient Etihad Airways mehr als 110 existierende oder angekündigte Passagier- und Cargo-Destinationen im Nahen Osten, Afrika, Europa, Asien, Australien und Amerika. Die Flotte umfasst über 120 Airbus- und Boeing-Flugzeuge. Weitere 204 Maschinen sind bestellt, darunter 71 Boeing 787, 25 Boeing 777X, 62 Airbus A350 und 10 Airbus A380. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.etihad.com.



