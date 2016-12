Etihad Airways Gewinnt Zum Achten Mal in Folge den Award "World's Leading Airline"

Bei den 23. World Travel Awards konnte Etihad Airways einmal mehr überzeugen. Im Rahmen der Grand Final Gala Ceremony 2016 erhielt die Fluggesellschaft zum achten Mal in Folge die renommierte Auszeichnung „World’s Leading Airline“. An der Awardverleihung im Sun Siyam Iru Fushi Beach Resort auf den Malediven nahmen internationale Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Medien teil. Auch in der Kategorie „World’s Leading First Class“ konnte Etihad Airways überzeugen. Denn der First Class Service sowie die Gastfreundschaft der Fluggesellschaft sind laut führenden Fachmagazinen, Beratungsunternehmen und Kundenbefragungen Weltklasse.



Die World Travel Awards gelten als Oscars der Reiseindustrie. Hunderttausende Vertreter aus der Reisebranche und der breiten Öffentlichkeit gaben während der Grand Tour 2016 rund 1,2 Millionen Stimmen ab.



Peter Baumgartner, Chief Executive Officer von Etihad Airways, sagt: „Dass wir Regeln auf den Kopf stellen und das Reisen in der Luft verändern, wird jedes Jahr erneut honoriert. Wir sind sehr stolz, ein weiteres Mal diese renommierten Auszeichnungen für die – wie wir finden – weltbeste Flugerfahrung zu erhalten.“



„Die World Travel Awards sind die ideale Plattform, um sowohl den Erfolg von Etihad Airways zu präsentieren als auch um zu zeigen, dass sich unsere Heimat Abu Dhabi zu einem Zentrum für Handel, Kultur und Stil entwickelt.“



Die Auszeichnungen sind der krönende Abschluss eines erfolgreichen Jahres. Ein Jahr, in dem Etihad Airways bedeutende Meilensteine auf ihrem Weg zum weltweit führenden Anbieter von Service und Gastfreundschaft erreicht hat. In der Vergangenheit hat die Airline diverse internationale Auszeichnungen für ihre First Class erhalten. Zuletzt wurde Etihad Airways bei den Word Travel Awards Middle East in der Kategorie „Middle East’s Leading Airline – First Class“ geehrt. Darüber hinaus gab es den Award „Middle East’s Leading Airport Lounge“ für die spektakuläre First Class Lounge mit Spa am Internationalen Flughafen in Abu Dhabi.



Graham Cooke, Präsident der World Travel Awards, sagt: „Einmal mehr gibt Etihad Airways den Weg in der globalen Luftfahrt vor.“



„Unsere Wähler aus aller Welt – sowohl aus der Reisebranche als auch aus der breiten Öffentlichkeit – haben zum achten Mal in Folge erkannt, dass die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate zu den Besten der Branche zählt. Eine Ehre, die mehr als verdient ist.“



„Ich gratuliere dem gesamten Team von Etihad Airways von Herzen zu diesem weiteren Erfolg und hoffe, es bei der Grand Tour 2017 wiederzusehen.“

Etihad Airways

Die Etihad Aviation Group (EAG) ist eine umfangreiche globale Luftfahrt- und Reise-Gruppe. Sie besteht aus vier Geschäftsbereichen: Etihad Airways, die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, Etihad Engineering, Hala Group und den Airline Equity Partners. Die Gruppe verfügt über Minderheitsbeteiligungen an sieben Fluggesellschaften: airberlin, Air Serbia, Air Seychelles, Alitalia, Jet Airways, Virgin Australia und der Schweizer Fluggesellschaft Etihad Regional, betrieben von Darwin Airline.



Von ihrem Drehkreuz am Abu Dhabi International Airport bedient Etihad Airways mehr als 110 existierende oder angekündigte Passagier- und Cargo-Destinationen im Nahen Osten, Afrika, Europa, Asien, Australien und Amerika. Die Flotte umfasst über 120 Airbus- und Boeing-Flugzeuge. Weitere 204 Maschinen sind bestellt, darunter 71 Boeing 787, 25 Boeing 777X, 62 Airbus A350 und 10 Airbus A380. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.etihad.com.





