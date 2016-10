Herbstzeit ist Genießerzeit

Die diesjährige Weinernte ist so gut wie eingefahren – jetzt wird gefeiert: Beim schwäbischen Wein-Kabarett kann man gute Tropfen verkosten und wird dabei auch noch trefflich unterhalten. In geselliger Runde kommen die Teilnehmer bei „Schwätzen, Schlotzen, Nonderputzen“ voll auf ihre Kosten.



Erna Läpple, die rustikale Esslinger Stadtputzfrau, und Achim Jahn, Vorstandsmitglied der Weingärtner Esslingen, sorgen mit ihrem Schwaben-Wörkshop dafür, dass an diesem Abend garantiert weder Auge noch Kehle trocken bleiben. Im historischen Ambiente des Weinkellers in der Webergasse erwartet die Gäste ein humorvoller Abend.



Erna, die sich tagsüber hauptsächlich der schwäbischen Kehrwoche widmet und in dieser Aufgabe geradezu aufgeht, spinnt an diesem Abend den Faden weiter: Schwäbische Urwüchsigkeit, Mundart und Esslinger Wein, werden mit viel Witz, Charme und Esprit auf die Schippe genommen.



Unterstützung erhält die Theaterschauspielerin Sabine Becker-Brauer vom Esslinger Wengerter Achim Jahn, der als Mann vom Fach in die Geheimnisse des Weins einweiht. Die beiden spielen sich die Bälle zu – es geht Schlag auf Schlag. Eine herrliche Gelegenheit, drei Stunden lang die Sorgen dieser Welt zu vergessen.



Termine: Donnerstag, 20. Oktober und Donnerstag, 17.11. jeweils um 19.30 Uhr



Preis pro Person 44 €. Eine Anmeldung ist erforderlich bei der Esslinger STADTINFORMATION, Marktplatz 16, 73728 Esslingen am. Öffnungszeiten sind: Mo. bis Fr. von 10-18 Uhr, Sa. von 10-16 Uhr. Telefon (07 11) 39 69 39–69, Fax (07 11) 39 69 39–39, info@esslingen-marketing.de, www.esslingen-marketing.de.

