Bogenschießturnier und Falknerkunst auf der Esslinger Burg

Der Esslinger Mittelaltermarkt & Weihnachtsmarkt bietet auch in diesem Jahr wieder jede Menge Spaß und Abenteuer für die ganze Familie. Ein Besuch des Bogenschießturnieres und den Falknervorführungen auf der Esslinger Burg ist für Groß und Klein lohnenswert.



Der Gewinner des diesjährigen Silberpfeiles und somit der beste Bogenschütze wird bei einem Turnier am Samstag, 17.12. und Sonntag, 18.12. zwischen 13 und 17.30 Uhr ermittelt. Den Teilnehmern ist es freigestellt, ob sie die vorhandenen Bögen benutzen oder ihre eigenen mitbringen möchten. Eine Teilnahmegebühr in Höhe von 5 Euro für Kinder (8 bis 16 Jahre) und 8 Euro für Erwachsene ist vor Ort zu entrichten.



An beiden Tagen finden außerdem Falknervorführungen auf der Burg statt, welche jeweils um 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr beginnen. Hier können die Zuschauer unseren Falkner Roland Blum zusammen mit seinen Raubvögeln erleben und dabei viel Wissenswertes über die hohe Kunst der Falknerei lernen. Der Eintritt beträgt 3 Euro für Kinder und Jugendliche (bis 12 Jahre) und 5 Euro für Erwachsene.



Weitere Informationen bei der Stadtinformation, Marktplatz 16, 73728 Esslingen am Neckar, Öffnungszeiten während dem Esslinger Mittelaltermarkt & Weihnachtsmarkt täglich 11-20 Uhr, Ausnahme: letzter Markttag (22.12.) 11-18 Uhr, Tel: 0711 396939-69, info@esslingen-marketing.de, www.esslingen-marketing.de

